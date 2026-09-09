JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Varga Irén nekiment a Megasztárban a Diridáré műsorvezetőjének: „Nem te tettél engem sztárrá!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 09. 20:00
balhévarga irén
Elszabadultak az indulatok a kulisszák mögött. Varga Irén a Megasztár idei válogatóján óriási botrányba keveredett.
Boróka Noémi
A szerző cikkei

Úgy tűnik, Varga Irén az X-Faktor után a Megasztárban méretteti meg magát. És ez az ő esetében sosem egyszerű vállalás. A botrányhős a kulisszák mögött összeszólalkozott Pikács Violettával, a Diridáré műsorvezetőjével, és heves vitába keveredtek.

Varga Irén idén jelentkezett a Megasztárba.
A Megasztár 2026 egyik versenyzője Varga Irén (Fotó: Mw archív)

Varga Irén idén a Megasztárban balhézik

A Megasztár közösségi oldalára felkerült rövid videóban már az első pillanatokban érezhető volt a feszültség. Varga Irén odament Pikács Violettához és a követjező sorokat vágta hozzá:

Nulla vagy. Én vagyok a legnagyobb sztár, maga az ikon! Nem te tettél engem sztárrá!

Ám a Diridáré műsorvezetője emlékeztette Irént arra, hogy annak idején ő volt az, aki lehetőséget adott neki.

Varga Irén vörös parókában, piros sapkával a fején magyaráz.
Irén vörös parókában fog színpadra lépni (Fotó: Instagram)

Ki jött be az én műsoromba?

– kérdezte. Irén erre újabb sérelmet hozott fel, és azt állította, hogy amikor annak idején szerepelt Violettánál, a műsorvezető megalázóan bánt vele.

Én a Diridáré műsorba mikor elmentem, te kitettél, mint egy kutyát!

– jelentette ki. A két nő között tehát hamar előkerült a múlt, és úgy tűnik, egyikük sem ugyanúgy emlékszik arra, hogyan kezdődött Varga Irén ismertsége. Az biztos, hogy a Megasztár közösségi oldalára felkerült jelenet alapján a régi sérelmeket egyikük sem felejtette el. Varga Irén számára pedig ezzel már a Megasztárba való visszatérés is meglehetősen hangosra sikerült: ezúttal nem egy produkció, hanem egy régi konfliktus miatt került a figyelem középpontjába. Azt pedig, hogy mi lett a balhé vége, a Megasztár szombati adásából tudhatjuk majd meg.

A szeptember 5-től indult műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu