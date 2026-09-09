Varga Irén nekiment a Megasztárban a Diridáré műsorvezetőjének: „Nem te tettél engem sztárrá!”

Úgy tűnik, Varga Irén az X-Faktor után a Megasztárban méretteti meg magát. És ez az ő esetében sosem egyszerű vállalás. A botrányhős a kulisszák mögött összeszólalkozott Pikács Violettával, a Diridáré műsorvezetőjével, és heves vitába keveredtek.

A Megasztár 2026 egyik versenyzője Varga Irén (Fotó: Mw archív)

Varga Irén idén a Megasztárban balhézik

A Megasztár közösségi oldalára felkerült rövid videóban már az első pillanatokban érezhető volt a feszültség. Varga Irén odament Pikács Violettához és a követjező sorokat vágta hozzá:

Nulla vagy. Én vagyok a legnagyobb sztár, maga az ikon! Nem te tettél engem sztárrá!

Ám a Diridáré műsorvezetője emlékeztette Irént arra, hogy annak idején ő volt az, aki lehetőséget adott neki.