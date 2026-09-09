Varga Irén nekiment a Megasztárban a Diridáré műsorvezetőjének: „Nem te tettél engem sztárrá!”

Úgy tűnik, Varga Irén az X-Faktor után a Megasztárban méretteti meg magát. És ez az ő esetében sosem egyszerű vállalás. A botrányhős a kulisszák mögött összeszólalkozott Pikács Violettával, a Diridáré műsorvezetőjével, és heves vitába keveredtek.
A Megasztár közösségi oldalára felkerült rövid videóban már az első pillanatokban érezhető volt a feszültség. Varga Irén odament Pikács Violettához és a követjező sorokat vágta hozzá:
Nulla vagy. Én vagyok a legnagyobb sztár, maga az ikon! Nem te tettél engem sztárrá!
Ám a Diridáré műsorvezetője emlékeztette Irént arra, hogy annak idején ő volt az, aki lehetőséget adott neki.
Ki jött be az én műsoromba?
– kérdezte. Irén erre újabb sérelmet hozott fel, és azt állította, hogy amikor annak idején szerepelt Violettánál, a műsorvezető megalázóan bánt vele.
Én a Diridáré műsorba mikor elmentem, te kitettél, mint egy kutyát!
– jelentette ki. A két nő között tehát hamar előkerült a múlt, és úgy tűnik, egyikük sem ugyanúgy emlékszik arra, hogyan kezdődött Varga Irén ismertsége. Az biztos, hogy a Megasztár közösségi oldalára felkerült jelenet alapján a régi sérelmeket egyikük sem felejtette el. Varga Irén számára pedig ezzel már a Megasztárba való visszatérés is meglehetősen hangosra sikerült: ezúttal nem egy produkció, hanem egy régi konfliktus miatt került a figyelem középpontjába. Azt pedig, hogy mi lett a balhé vége, a Megasztár szombati adásából tudhatjuk majd meg.
A szeptember 5-től indult műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.
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