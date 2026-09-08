Megasztár: kiderült, T. Danny-n nem is volt átok – Jósnő rántotta le a leplet a tévében bemutatott szeánszról

Jó pár dolgot kapott már T. Danny a Megasztárban, de arra aligha számíthatott, hogy egy boszorkány próbálja majd levenni róla az állítólagos átkot. A műsor legutóbbi adásában egy különös szeánsznak lehettek szemtanúi a nézők, lapunk pedig megkereste Lénárt Évi jósnőt, aki egészen másképp látja a történteket: szerinte T. Dannyre egyáltalán nem kerülhetett átok.
T. Danny már a Megasztár első adásaiban sem maradt konfliktus nélkül. Azonban azokhoz képest az átoklevétel egészen új fejezetet nyitott a Megasztárban. A Bors megkereste Lénárt Évi jósnőt, aki szerint amit a nézők láthattak, az sokkal inkább egy látványos show volt, mint valódi átoklevétel.
Én úgy gondolom, hogy ez egy cirkuszi mutatvány volt a boszorkány hölgy részéről. Nem állítom azt, hogy nincs tudása, de inkább ő show-t akart csinálni, nem pedig átoklevételt
– mondta a jósnő, aki szerint egy valódi átoklevételnél nagyon fontos lenne, hogy négyszemközt történjen meg a szeánsz.
Az átoklevételnél nagyon fontos, hogy a boszorkány vagy a mágus négyszemközt legyen azzal, akiről leszedi az átkot, mert ha ekkora nézőtér van mögötte, akkor a sok-sok energia, azaz a közönség energiája lehet pozitív és lehet negatív is. Illetve nem lehet tudni, ki milyen energiával ül a közönség sorai között.
A jósnő szerint T. Danny személyisége is fontos szerepet játszik abban, hogy szerinte miért nem működhetett rajta az átok.
Én úgy gondolom, hogy T. Danny alapból egy olyan srác, aki vonzza a jó és rossz energiát egyaránt. Vannak, akik kedvelik őt, vannak, akik nem, ő egy megosztó személyiség.
Lénárt Évi szerint ráadásul ez még nem minden, és azt is kijelentette T. Danny miért nem kaphatott átkot.
Ő olyan ember, aki nem hisz a spirituális világban, ez látszik a videón is rajta, ezért én azt mondom, T. Danny nem tud átkot kapni, mert nem hisz az átokban. Átkot az kaphat, aki hisz benne.
Így tehát a Megasztár 2026-os évadában már volt beszólás, vita és plágiumvád is T. Danny körül, most pedig még egy állítólagos átoklevétel is bekerült a történetbe.
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