Megasztár: kiderült, T. Danny-n nem is volt átok – Jósnő rántotta le a leplet a tévében bemutatott szeánszról

Jó pár dolgot kapott már T. Danny a Megasztárban, de arra aligha számíthatott, hogy egy boszorkány próbálja majd levenni róla az állítólagos átkot. A műsor legutóbbi adásában egy különös szeánsznak lehettek szemtanúi a nézők, lapunk pedig megkereste Lénárt Évi jósnőt, aki egészen másképp látja a történteket: szerinte T. Dannyre egyáltalán nem kerülhetett átok.

A Megasztár legutóbbi adásában egy boszorkány szedte le T. Danny-ről az állítólagos átkot (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: T. Danny nem is volt elátkozva

T. Danny már a Megasztár első adásaiban sem maradt konfliktus nélkül. Azonban azokhoz képest az átoklevétel egészen új fejezetet nyitott a Megasztárban. A Bors megkereste Lénárt Évi jósnőt, aki szerint amit a nézők láthattak, az sokkal inkább egy látványos show volt, mint valódi átoklevétel.

Én úgy gondolom, hogy ez egy cirkuszi mutatvány volt a boszorkány hölgy részéről. Nem állítom azt, hogy nincs tudása, de inkább ő show-t akart csinálni, nem pedig átoklevételt

– mondta a jósnő, aki szerint egy valódi átoklevételnél nagyon fontos lenne, hogy négyszemközt történjen meg a szeánsz.

A jósnő szerint T. Danny-n nem lehetett átok (Fotó: Bánkúti Sándor)