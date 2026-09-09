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„A nemzetközi helyzet egyre fokozódik” – Te felismered az ikonikus magyar filmes idézeteket? Kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors filmes kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 09. 19:30
mucsi zoltánScherer Péterteszt
Tarts velünk egy nosztalgikus utazásra! Magyar filmekből kölcsönzött idézetekről kell eldöntened, hogy melyik alkotásban hangzottak el!
K.B.
A szerző cikkei

A legjobb magyar filmek közül több alkotásban is elhangzottak olyan legendás mondatok, amelyeket még azok is kívülről fújnak, akik talán nem is látták az adott produkciókat. Te felismered, melyik filmből származnak a szállóigévé vált sorok? Tarts velünk és teszteld tudásod egy pörgős és izgalmas teszttel!

Magyar filmek kvízhez illusztráció, egy filmtekercs a képen
A magyar filmek történelme tele van gyakran idézett mondatokkal. Te mindegyiket fel tudod idézni?
Fotó: 123RF

Te mennyire ismered a magyar filmeket? Kvízünkből kiderül!

A magyar filmgyártás számtalan felejthetetlen alkotást adott nekünk az elmúlt évtizedekben. A retró filmek klasszikus poénjai ugyanúgy beépültek a köztudatba, mint az újabb kultfilmek jelenetei, amelyekből egy-egy mondat szinte nagyobb népszerűségre tett szert, mint maga az alkotás, amelyben elhangoztak. A tanú, az Indul a bakterház, a Macskafogó vagy az Üvegtigris számos jelenetét ma is idézzük. Te vajon egyetlen mondatból felismered a szóban forgó filmet?

Nyolc ikonikus filmes idézetet válogattunk össze, amelyek között akadnak könnyebb, és igazi filmguruknak való kérdések is. Filmes idézetekre fel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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„Nem hisztéria! Astoria!” – Melyik filmben hangzott el ez az ikonikus mondat?

Mucsi Zoltán születésnapját ünnepeljük

Mucsi Zoltán a magyar filmek és a hazai színjátszás egyik jellegzetes alakja, akinek számos emlékezetes alakítás és szállóigévé vált jelenet fűződik a nevéhez. A színész 1957. szeptember 9-én született, így ma az ő születésnapját ünnepeljük. A közönség többek között olyan kultikus alkotásokból ismerheti, mint a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, a Munkaügyek, vagy a Papírkutyák. Jellegzetes stílusa és utánozhatatlan humora generációk számára tette emlékezetessé a magyar filmeket. Magyar filmes kvízünkből természetesen sem ő, sem hűséges barátja és színésztársa, Scherer Péter sem maradhatott ki.

Ha még több filmes idézetre vágysz:

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