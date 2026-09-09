„A nemzetközi helyzet egyre fokozódik” – Te felismered az ikonikus magyar filmes idézeteket? Kvíz

A legjobb magyar filmek közül több alkotásban is elhangzottak olyan legendás mondatok, amelyeket még azok is kívülről fújnak, akik talán nem is látták az adott produkciókat. Te felismered, melyik filmből származnak a szállóigévé vált sorok? Tarts velünk és teszteld tudásod egy pörgős és izgalmas teszttel!

A magyar filmek történelme tele van gyakran idézett mondatokkal. Te mindegyiket fel tudod idézni?

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Te mennyire ismered a magyar filmeket? Kvízünkből kiderül!

A magyar filmgyártás számtalan felejthetetlen alkotást adott nekünk az elmúlt évtizedekben. A retró filmek klasszikus poénjai ugyanúgy beépültek a köztudatba, mint az újabb kultfilmek jelenetei, amelyekből egy-egy mondat szinte nagyobb népszerűségre tett szert, mint maga az alkotás, amelyben elhangoztak. A tanú, az Indul a bakterház, a Macskafogó vagy az Üvegtigris számos jelenetét ma is idézzük. Te vajon egyetlen mondatból felismered a szóban forgó filmet?

Nyolc ikonikus filmes idézetet válogattunk össze, amelyek között akadnak könnyebb, és igazi filmguruknak való kérdések is. Filmes idézetekre fel!