„A nemzetközi helyzet egyre fokozódik” – Te felismered az ikonikus magyar filmes idézeteket? Kvíz

A legjobb magyar filmek közül több alkotásban is elhangzottak olyan legendás mondatok, amelyeket még azok is kívülről fújnak, akik talán nem is látták az adott produkciókat. Te felismered, melyik filmből származnak a szállóigévé vált sorok? Tarts velünk és teszteld tudásod egy pörgős és izgalmas teszttel!
A magyar filmgyártás számtalan felejthetetlen alkotást adott nekünk az elmúlt évtizedekben. A retró filmek klasszikus poénjai ugyanúgy beépültek a köztudatba, mint az újabb kultfilmek jelenetei, amelyekből egy-egy mondat szinte nagyobb népszerűségre tett szert, mint maga az alkotás, amelyben elhangoztak. A tanú, az Indul a bakterház, a Macskafogó vagy az Üvegtigris számos jelenetét ma is idézzük. Te vajon egyetlen mondatból felismered a szóban forgó filmet?
Nyolc ikonikus filmes idézetet válogattunk össze, amelyek között akadnak könnyebb, és igazi filmguruknak való kérdések is. Filmes idézetekre fel!
Mucsi Zoltán a magyar filmek és a hazai színjátszás egyik jellegzetes alakja, akinek számos emlékezetes alakítás és szállóigévé vált jelenet fűződik a nevéhez. A színész 1957. szeptember 9-én született, így ma az ő születésnapját ünnepeljük. A közönség többek között olyan kultikus alkotásokból ismerheti, mint a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, a Munkaügyek, vagy a Papírkutyák. Jellegzetes stílusa és utánozhatatlan humora generációk számára tette emlékezetessé a magyar filmeket. Magyar filmes kvízünkből természetesen sem ő, sem hűséges barátja és színésztársa, Scherer Péter sem maradhatott ki.
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