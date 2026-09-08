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Durva, ami ránk vár: 34 fokos hőség jön, izzasztó nap elé nézünk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 07:00
hőségnapsütés
Igazi nyári forrósággal támad az időjárás: ragyogó napsütés, csapadékmentes idő és helyenként 34 fokos hőség vár ránk. Az ország egyes részein a szél is feltámadhat, de esernyőre sehol sem lesz szükség.
N.T.
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A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik, csak kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. 

Időjárás: akár 34 fok is lehet, napsütés és hőség jön
Időjárás: akár 34 fok is lehet, napsütés és hőség jön
Fotó: Pexels / Pexels

Időjárás: akár 34 fok is lehet, napsütés és hőség jön

Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. 

A maximum-hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
 

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