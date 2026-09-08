Durva, ami ránk vár: 34 fokos hőség jön, izzasztó nap elé nézünk

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik, csak kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen.

Időjárás: akár 34 fok is lehet, napsütés és hőség jön

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Időjárás: akár 34 fok is lehet, napsütés és hőség jön

Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül.

A maximum-hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.

