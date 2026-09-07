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Ilyen egyszerű megoldani, hogy tovább tartson az együttlét és később érj a csúcsra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors intimitás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 20:30
együttlétnemi vágyorgazmusszex
Szeretnéd, hogy később érjen a gyönyör és tovább élvezhesd a vágyat? A hosszan tartó együttlét kulcsa egyszerűbb, mint gondolnád. Mutatjuk, hogy érheted el!
Szabó Eszter Sára
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A gyönyör sokak szerint az együttlétek csúcspontja, a beteljesülés érzése, ami testi-lelki örömöt ad. Ugyanakkor egyre többen fedezik fel, hogy nem mindig a gyors csúcsra jutás a legjobb út, sőt minél tovább tart a vágy és az izgalom, annál mélyebb lehet az élmény. Ha az intim együttlét tovább tart, az nemcsak a testi élvezeteket fokozza, de közelebb hozhat a partnerhez is. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan érheted el, hogy minél később érjen a gyönyör egy légyott során.

Így lehet hosszabb az intim együttlét
Mit tehetsz, hogy később érj a csúcsra? Ezekkel a technikákkal tovább tart az együttlét.
Fotó: PeopleImages
  • A hosszan tartó légyottok kulcsa az önkontroll.
  • A légzéstechnika segíthet, hogy tovább tartson az együttlét.
  • A mentális fókusz hatással van a hálószobai percek hosszára.
  • Az szinte kommunikáció lehetőséget ad arra is, hogy együtt fedezzétek fel a hosszabb, tudatosabb gyönyör útját.
  • Léteznek konkrét technikák, amelyek segítenek a férfiaknál az ejakuláció késleltetésében.

Eláruljuk mi a titka az órákig elhúzódó együttlétnek

A hosszan tartó szeretkezésben az a legjobb, hogy nem valami elérhetetlen, tantrikus elit képesség, hanem bárki képes rá, csak egy kis tudatosság és türelem kell hozzá. Mutatjuk mik ezek a technikák és lépések, amiket ha követtek, akkor olyan élményben lesz részetek, amit előtte még sosem tapasztaltatok meg.

1. A hosszan tartó légyottok kulcsa: az önkontroll

A késleltetés első kulcsa az önkontroll. Nem erőltetett elnyomásról van szó, hanem arról, hogy jobban megismered a tested válaszait. A legtöbb ember nem figyel oda arra, milyen fázisokon megy keresztül a test egy együttlét közben: az izgalmi szint finom fokozatai gyakran észrevétlenek maradnak. Ha megtanulod felismerni, mikor közeledsz a csúcshoz, könnyebb lesz időben lassítani, pozíciót vagy ritmust váltani, hogy tovább fenntartsd a gyönyörteli állapotot.

2. A mély, lassú légzés szerepe

A légzés is kulcsszerepet játszik. A gyors, felületes légzés felgyorsítja az izgalmi görbét, míg a mély, lassú légzés segít egyfajta belső fókuszra és kontrollra hangolni a tested. Ha azt érzed, hogy túl gyorsan közeledsz a csúcshoz, próbáld meg tudatosan lelassítani a légzésedet. Ez nemcsak visszafogja a testi reakciókat, de mentálisan is segít megtartani a jelen pillanatot.

3. Mindennél fontosabb: a mentális fókusz

Sokan nem is sejtik, milyen fontos a mentális fókusz. A nemi vágyat, izgalmat gyakran elragadja a fantázia vagy a gyors gyönyörszerzés vágya. Ha viszont tudatosan jelen vagy – figyelsz az érintésekre, a légzésre, a partnered rezdüléseire –, sokkal tovább képes leszel a vágy szintjén maradni, anélkül, hogy elérnéd a tetőpontot. Ez különösen fontos azoknak, akik korábban túl gyorsan elértek az élvezetek csúcspontjáig, és változtatni szeretnének ezen.

4. Nyílt és őszinte kommunikáció

Beszélgetés az ágyban a hosszan tartó együttlét érdekében
Az együttlét és az arról való őszinte kommunikáció is közelebb hozhat benneteket egymáshoz.
Fotó: MZStock

A kommunikáció is kulcsfontosságú. Ha van partnered, beszéljetek róla, mit szeretnétek kipróbálni. A nyílt és bizalomteljes közlés nemcsak közelebb hoz egymáshoz, de lehetőséget ad arra is, hogy együtt fedezzétek fel a hosszabb, tudatosabb gyönyör útját. A közös játék során bátran tartsatok szüneteket, lassítsatok, vagy épp feszítsétek tovább a határokat – mindezt szeretetteljes és egymásra hangolt módon.

5. Start-stop technika

Léteznek konkrét technikák is, mint például a „start-stop” módszer vagy a „squeeze” technika, amelyek segítenek a férfiaknál az ejakuláció késleltetésében. De a nőknél is működik a ritmusváltás, a figyelem fókuszának módosítása, vagy akár a tudatos izomkontroll. A medencefenék-izmok edzése (Kegel-gyakorlatok) például hosszú távon segítik az gyönyör feletti irányítást és intenzitását is növeli. Az csúcsra jutás feletti kontroll nemcsak technika, hanem életérzés is lehet. Egyfajta intim tudatosság, amiben a cél már nem az, hogy minél hamarabb vége legyen, hanem hogy minél teljesebbé váljon az élmény. A lassítás, az élvezetek elnyújtása, a partnerrel való valódi kapcsolódás mind olyan elemek, amelyek mélyebb és tartalmasabb nemi élethez vezetnek.

A legszebb az egészben, hogy nincs jó vagy rossz módja. Minden párnak és egyénnek más válik be. A lényeg, hogy bátran kísérletezz, figyelj magadra és a másikra, és fedezd fel, milyen izgalmas tud lenni, ha nem rohansz a csúcs felé, hanem kényelmesen megpihensz az út mentén.

Az intimitás fontossága a párkapcsolatban:

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