Bruce Willis lánya újabb jogi lépésre szánta el magát az exével szemben: a kislányuk felügyelete a tét

Bruce Willis lánya újabb jogi lépésre szánta magát a Derek Richard Thomasszal folytatott gyermekelhelyezési perben. Rumer Willis szerint volt kedvese megszegte a bírósági megállapodást, és veszélybe sodorta közös kislányukat, Loulettát. Ezért azt kéri, hogy a férfi továbbra is csak felügyelet mellett látogathassa közös kislányukat.
Rumer Willis újabb bírósági beadványt nyújtott be, amelyben azt kérte, hogy azonnal, soron kívül döntsenek a több mint egy éve tartó gyermekelhelyezési perében. Bruce Willis lánya szeretné, ha volt partnere, Derek Richard Thomas továbbra is csak felügyelt keretek között látogathatná a közös kislányukat. A TMZ szerint Willis a beadványban azt írta, hogy exe folyamatosan megsértette a gyámsági megállapodásaikat, és meggondolatlan viselkedésével veszélybe sodorta a kis Louettát. A férfi jogi képviselője már reagált is a PEOPLE magazinnak, és határozottan tagadta az ellene felhozott vádakat:
Willis kisasszony továbbra is hazugságot hazugságra halmoz Thomas úr kapcsán.
Rumer Willis gyermekelhelyezési perének az egyik legfontosabb állomása június 9-e volt. A bíróság akkor Bruce Willis lányának ítélte a volt párjával közös gyermekük elsődleges felügyeleti jogát. A döntés továbbá meghatározta azt is, hogy az apa csak felügyelet mellett látogathatja a kislányt. Augusztustól pedig a kapcsolattartás fokozatosan szabadabbá vált volna, és Derek Richard Thomas már éjszakára is magával vihette volna a gyermeket. Az újabb jogi beadványból azonban úgy tűnik, a dolgok nem a megállapodás szerint alakultak.
A mostani konfliktus nem előzmények nélküli. Rumer Willis már tavasszal is komoly vádakat fogalmazott meg volt párjával szemben. A bírósági dokumentumokban érzelmi bántalmazásról beszélt, és azt állította, hogy exe viselkedése nemcsak őt, hanem Louettát is negatívan befolyásolta. Bruce Willis lánya továbbá azt is kifogásolta, hogy Derek Richard Thomas gyerektartást sem fizet és meztelenül fürdik a kislányukkal. A férfi azonban ezeket a vádakat is tagadta. 2022 és 2024 között alkottak egy párt, kislányuk 2023 áprilisában jött a világra. Rumer azután döntött úgy, hogy szakít a férfival, miután részt vett egy közeli barátja esküvőjén. A ceremónián azt tapasztalta, milyen mély szerelemben él egymással a menyasszony és a vőlegény, ahogy a szerelmeseket figyelte, rájött, az ő kapcsolata a lánya apjával sosem lesz ilyen mély és szép.
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