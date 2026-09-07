Bruce Willis lánya újabb jogi lépésre szánta el magát az exével szemben: a kislányuk felügyelete a tét

Bruce Willis lánya újabb jogi lépésre szánta magát a Derek Richard Thomasszal folytatott gyermekelhelyezési perben. Rumer Willis szerint volt kedvese megszegte a bírósági megállapodást, és veszélybe sodorta közös kislányukat, Loulettát. Ezért azt kéri, hogy a férfi továbbra is csak felügyelet mellett látogathassa közös kislányukat.

Bruce Willis lánya újabb jogi lépésre szánta magát az exével folytatott gyermekelhelyezési perben (Fotó: Jeffrey Mayer/Northfoto)

Bruce Willis lánya újabb jogi lépésre szánta magát a gyermekelhelyezési perében

lánya újabb jogi lépésre szánta magát a gyermekelhelyezési perében Rumer Willis azt állítja, hogy Derek Richard Thomas megsértette a gyámsági megállapodásokat, és olyan meggondolatlan magatartást tanúsított, amely veszélybe sodorta hároméves kislányukat, Louettát

azt állítja, hogy megsértette a gyámsági megállapodásokat, és olyan meggondolatlan magatartást tanúsított, amely veszélybe sodorta hároméves kislányukat, A 38 éves színésznő azt szeretné, ha volt partnere továbbra is csak felügyelet mellett látogathatná közös kislányukat.

Bruce Willis lánya nem hagyja magát

Rumer Willis újabb bírósági beadványt nyújtott be, amelyben azt kérte, hogy azonnal, soron kívül döntsenek a több mint egy éve tartó gyermekelhelyezési perében. Bruce Willis lánya szeretné, ha volt partnere, Derek Richard Thomas továbbra is csak felügyelt keretek között látogathatná a közös kislányukat. A TMZ szerint Willis a beadványban azt írta, hogy exe folyamatosan megsértette a gyámsági megállapodásaikat, és meggondolatlan viselkedésével veszélybe sodorta a kis Louettát. A férfi jogi képviselője már reagált is a PEOPLE magazinnak, és határozottan tagadta az ellene felhozott vádakat:

Willis kisasszony továbbra is hazugságot hazugságra halmoz Thomas úr kapcsán.

Rumer Willis gyermekelhelyezési pere

Rumer Willis gyermekelhelyezési perének az egyik legfontosabb állomása június 9-e volt. A bíróság akkor Bruce Willis lányának ítélte a volt párjával közös gyermekük elsődleges felügyeleti jogát. A döntés továbbá meghatározta azt is, hogy az apa csak felügyelet mellett látogathatja a kislányt. Augusztustól pedig a kapcsolattartás fokozatosan szabadabbá vált volna, és Derek Richard Thomas már éjszakára is magával vihette volna a gyermeket. Az újabb jogi beadványból azonban úgy tűnik, a dolgok nem a megállapodás szerint alakultak.