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Halálra ítélték a népszerű egyiptomi tévésztárt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 12. 21:00
kábítószerműsorvezető
Halálra ítéltek egy egyiptomi televíziós műsorvezetőt és további 11 embert, miután kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekben találták őket bűnösnek. A Daily Star beszámolója szerint Sarah Khalifát egy bűnbanda tagjaként ítélték el, ő azonban tagadja a vádakat.
Bors
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A 39 éves műsorvezető leginkább a Mission Impossible című bűnügyi műsorból lehet ismert. Az ügyészség szerint a csoport kábítószerek előállításához szükséges alapanyagokat importált, majd azokat értékesíteni akarta. A hatóságok több mint 750 kilogramm kábítószert és az előállításukhoz szükséges alapanyagokat foglaltak le.

műsorvezető
Súlyos ítéletet kapott az egyiptomi műsorvezető Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Halálbüntetést kapott az egyiptomi műsorvezető

Khalifa ügyvédje közölte, hogy fellebbeznek a halálos ítélet ellen. Az ügyben további kilenc vádlott életfogytiglani börtönbüntetést kapott, míg hét embert felmentettek.

Az ítéletet már egy hónappal ezelőtt kihirdették, hivatalosan azonban csak most erősítették meg, miután a bíróság kikérte Egyiptom nagymuftijának vallási véleményét. Ez a halálbüntetéssel járó ügyekben kötelező eljárás.

A Daily Star szerint az ügyben húsz tanút hallgattak meg, emellett elektronikus bizonyítékokat, köztük videókat és beszélgetéseket is felhasználtak.

Khalifa ugyanakkor azt állítja, hogy korábban soha nem látott kábítószert, és csak akkor szembesült a lefoglalt szerekkel, amikor a kábítószer-ellenes hatóság irodájában fényképeket készítettek róla.

 

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