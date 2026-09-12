Szeretőjével hancúrozott a kanapén a focilegenda – felesége és gyerekei nyitottak rá

A felesége és a gyerekei buktatták le a Premier League legendáját, miközben szeretőjével a kanapén szeretkezett. A holland futball egyik legnagyobb alakja, Ruud Gullit mindössze három évet töltött a Chelsea-nél, mégis maradandó nyomot hagyott a Stamford Bridge-en. Játékos-edzőként FA-kupát nyert a londoni együttessel, és hozzásegítette a Kékeket ahhoz is, hogy kijussanak az európai kupaporondra. Az egykori világklasszis középpályás, aki nemrég ünnepelte 64. születésnapját, évekkel később azonban egészen másfajta emléket hagyott összetört szívű feleségében.

Ruud Gullit: saját otthonában bukott le szeretőjével a Premier League legendája Fotó: ANP via AFP

Saját otthonában bukott le a szeretőjével a Premier League legendája – felesége és gyerekei nyitottak rá

Az AC Milan legendája és az 1988-ban Európa-bajnoki címet szerző holland válogatott sztárja 2000-ben vette feleségül harmadik nejét, Estelle Cruyffot, a holland futballikon, Johan Cruyff unokahúgát. Gullit ekkorra már befejezte játékos-pályafutását, és a Newcastle United menedzsereként is megpróbálta bizonyítani rátermettségét – kevés sikerrel.

A házasságukból két gyermek született: fiuk, Maxim, aki ma 24 éves, valamint lányuk, a 28 éves Joelle. A pár végül 2012-ben szakított, miután a beszámolók szerint Estelle és a gyerekek rajtakapták Gullitot egy másik nővel.

Estelle később a holland televízióban idézte fel a megrázó pillanatot.

A szerelemben nem igazán volt szerencsém. Amikor elváltam Ruudtól, nagyon mélyre kerültem. Azért történt mindez, mert a saját nappalinkban kaptam rajta a férjemet egy másik nővel. A gyerekeimmel együtt léptünk be, így a lányom és a fiam is mindent látott

– mesélte.

Ez volt az oka annak, hogy elváltam tőle. Az ilyesmit nem felejti el egyik napról a másikra az ember. Persze idővel valamelyest enyhül a fájdalom. Azt mondják, az idő minden sebet begyógyít, csakhogy erre nincs meghatározott idő. Nem arról van szó, hogy néhány hónap vagy néhány év alatt túl leszel rajta. Annyi idő kell hozzá, amennyi kell

– folytatta Estelle.

Ruud Gullit volt feleségével, Estelle Cruijffal, valamint gyermekeikkel, Maximmal és Joelle-lel élvezte a napsütést Miamiban még 2008. decemberében Fotó: Kika/X17online.com

A beszámolók szerint Gullit a hűtlensége ellenére dühösen és értetlenül fogadta, amikor Estelle közölte vele, hogy válni akar. A nő később a marokkói születésű világbajnok kick-boxoló, Badr Hari oldalán találta meg a szerelmet, aki 21 évvel fiatalabb a holland futballikonnál.