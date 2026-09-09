Megőrülnek a rajongók Charles Leclerc várandós feleségének legújabb fotójáért

Charles Leclerc számára rémálomszerűen alakult a Forma–1-es Monzai Nagydíj: a Ferrari monacói pilótája már a negyedik körben nagyot hibázott, elvesztette uralmát az autója felett, majd hatalmas sebességgel a gumifalba csapódott. A futam után azonban nemcsak a csúnya baleset tartotta lázban a rajongókat. Leclerc várandós felesége, Alexandra új fotója pillanatok alatt ellopta a show-t.
Már a Magyar Nagydíjon is sejteni lehetett, hogy Alexandra Leclerc anyai örömök elé néz, azóta pedig egyre látványosabban gömbölyödik a pocakja. Charles Leclerc várandós felesége a Monzai Nagydíjon egy hosszú, testhez simuló, tűzpiros ruhában ragyogott, és pillanatok alatt levette a lábáról a Forma–1 rajongóit. A fotók alatt csak úgy záporoztak a dicsérő kommentek: a szurkolók szerint Alexandrának fantasztikusan áll a kismamaszerep, és csak úgy sugárzik róla a boldogság.
Alig néhány nappal a Forma–1 2026-os szezonrajtja előtt mondta ki a boldogító igent Charles Leclerc és szerelme, Alexandra. Az ifjú házasok boldogsága azóta csak tovább fokozódott, ugyanis már első közös gyermeküket várják. Alexandra egyre gömbölyödő pocakját elnézve pedig alighanem arra sem kell már sokat várni, hogy kiderüljön, kisfiúval vagy kislánnyal bővül-e a Leclerc család.
1. Kimi Antonelli – Mercedes
2. George Russell – Mercedes
3. Max Verstappen – Red Bull
4. Lando Norris – McLaren
5. Oscar Piastri – McLaren
6. Lewis Hamilton – Ferrari
7. Pierre Gasly – Alpine
8. Arvid Lindblad – Racing Bulls
…
22. Charles Leclerc – Ferrari (kiesett)
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