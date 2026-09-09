Ezt a három dolgot mindenképp tedd meg a pénteki újhold előtt!

A következő újhold pénteken, szeptember 11-én vár ránk: ezúttal a Szűz csillagjegyben tartózkodik majd a megújulást magával hozó égitest. Eláruljuk, mit kell tudnod ahhoz, hogy a legtöbbet kihozd a hónap következő fontos asztrológiai eseményéből.

Mutatjuk, mit kell megtenned, hogy a legtöbbet kihozd a szeptemberi újholdból

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Mit hoz el a Szűz újhold?

Ha éreztél már arra késztetést, hogy teljesen véletlenszerűen elkzedj rendet rakni a lakásban, átrendezd az íróasztalodat vagy épp a ruhásszekrényedet, akkor alighanem tőled sem áll távol a tökéletességre törekvő, precíz, elemző Szűz csillagjegy mentalitása. Mint minden holdciklus, a szeptember 11-ei újholddal kezdődő is egyfajta megújulásról szól majd, ugyanakkor a gyakorlatias, Föld elemű Szűznek köszönhetően ezúttal nem lelki átalakulásra kell számítanunk, nem az álmok kerülnek majd fókuszba, sokkal inkább a mindennapi élet kézzel fogható változásai.

Mutatjuk, mit kell megtenned, hogy a legtöbbet kihozd a szeptemberi újholdból!

E csillagjegy nem spirituális vagy éteri mágiát kíván, sokkal inkább gyakorlatias elhatározásokat. Fogj egy jegyzettömböt vagy egy papírlapot, és az újhold előestéjén írd le magadnak a következőket:

Egy szokás, amit elkezdesz: itt nem kell nagy, az egész életedet felforgató, megváltoztató dolgokra gondolni! Elég, ha valami egyszerű, mindennapi rutint felveszel a napi teendőid közé. A szakértők szerint ha apránként változtatod meg az életed, sokkal nagyobb sikereket érhetsz el. A nagy elhatározások ugyanis az esetek többségében a saját súlyuk alatt omlanak össze, míg az aprók könnyedén megragadnak.

itt nem kell nagy, az egész életedet felforgató, megváltoztató dolgokra gondolni! Elég, ha valami egyszerű, mindennapi rutint felveszel a napi teendőid közé. A szakértők szerint ha apránként változtatod meg az életed, sokkal nagyobb sikereket érhetsz el. A nagy elhatározások ugyanis az esetek többségében a saját súlyuk alatt omlanak össze, míg az aprók könnyedén megragadnak. Egy feladat, amit leegyszerűsítesz: válassz egy teendőt, egy visszatérő feladatot, ami túlságosan kaotikusnak tűnik számodra! Nézd meg, miként tudsz rajta egyszerűsíteni! Lehet ez a számlák befizetése, a heti nagybevásárlás intézése, bármi!

válassz egy teendőt, egy visszatérő feladatot, ami túlságosan kaotikusnak tűnik számodra! Nézd meg, miként tudsz rajta egyszerűsíteni! Lehet ez a számlák befizetése, a heti nagybevásárlás intézése, bármi! Egy határvonal, amit meghúzol: keress egy olyan személyes harárt, amit eddig nem voltál képes betartani vagy másokkal betartatni, és fontos számodra! Gondolhatsz olyasmikre, mint hogy este 8 után nem veszed fel senkinek a telefont, vagy 6 után nem kapcsolod be a céges számítógépedet, de gyakorlatilag bármire, amiben úgy érzed, konkrétabban kell meghúznod egy határvonalat.

A Szűz újhold energiái segítenek véghezvinni ezeket a kisebb, gyakorlatiasabb célokat!

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