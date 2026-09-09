Ezt a három dolgot mindenképp tedd meg a pénteki újhold előtt!

A következő újhold pénteken, szeptember 11-én vár ránk: ezúttal a Szűz csillagjegyben tartózkodik majd a megújulást magával hozó égitest. Eláruljuk, mit kell tudnod ahhoz, hogy a legtöbbet kihozd a hónap következő fontos asztrológiai eseményéből.
Ha éreztél már arra késztetést, hogy teljesen véletlenszerűen elkzedj rendet rakni a lakásban, átrendezd az íróasztalodat vagy épp a ruhásszekrényedet, akkor alighanem tőled sem áll távol a tökéletességre törekvő, precíz, elemző Szűz csillagjegy mentalitása. Mint minden holdciklus, a szeptember 11-ei újholddal kezdődő is egyfajta megújulásról szól majd, ugyanakkor a gyakorlatias, Föld elemű Szűznek köszönhetően ezúttal nem lelki átalakulásra kell számítanunk, nem az álmok kerülnek majd fókuszba, sokkal inkább a mindennapi élet kézzel fogható változásai.
E csillagjegy nem spirituális vagy éteri mágiát kíván, sokkal inkább gyakorlatias elhatározásokat. Fogj egy jegyzettömböt vagy egy papírlapot, és az újhold előestéjén írd le magadnak a következőket:
A Szűz újhold energiái segítenek véghezvinni ezeket a kisebb, gyakorlatiasabb célokat!
(Via)
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