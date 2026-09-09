Rosszul lett az edzőteremben a fiatal férfi - órákkal később már halott volt

Egy rendkívül egészséges, rendszeresen edző férfi 36 évesen meghalt, miután rosszul lett, majd összeesett edzés közben egy rejtett agyi betegség miatt, amiről nem is tudott.
Stu Grant fitneszőrült volt, és minden sportban tehetséges, amibe csak belefogott. Március 17-én azonban látszólag minden ok nélkül rosszul lett a worcesteri helyi edzőtermében, majd rohamot kapott.
24 órával később Stu családja szörnyű hírt kapott: a fiatal férfi egy arteriovenózus malformációként (AVM) ismert genetikai betegségben halt meg. Ez egy rendellenes ércsoport. Az orvosok azt mondták a családnak, hogy valószínűleg születésétől vagy kora gyermekkorától kezdve jelen volt, és spontán megrepedt, halálos agyvérzést okozva.
Maga Stu sem tudott a betegségéről. Sokan leélhetik úgy az életüket, hogy nem is tudnak az AVM-ről, kivéve, ha az megreped.
Családja most próbálja felhívni a figyelmet a betegségre, és adományokat gyűjt Stu emlékére egy AVM jótékonysági szervezetnek, amely kezelések és kimutatási módszerek fejlesztésén dolgozik.
Stu volt a legegészségesebb ember, akit valaha ismertem, mindenben jó volt, és ő volt a legcsodálatosabb ember a világon. Azt hiszem, volt néhány fejfájása, de ez normálisnak tűnt, csak a stressznek és a mindennapi életnek tulajdonította, és vett magának egy kékfény-szűrős szemüveget a munkához. Hirtelen felhívott anyám, hogy a bátyám meg fog halni, vagy súlyos agykárosodást szenved. És meghalt
- mesélte a férfi 32 éves húga, Jodie Grant.
Jodie elmondása szerint még soha nem látott ilyet, hogy egy egészséges ember hirtelen, minden előjel nélkül meghaljon.
Most a másik bátyámmal, Jamesszel megpróbálunk tesztet csináltatni, hogy kiderüljön, van-e nekünk is AVM-ünk. Lehet, hogy még sokan mások is vannak, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy érintettek.
Stunak fogalma sem volt arról, hogy bármi baja lenne, amíg el nem ment edzeni a helyi David Lloyd edzőterembe. Innen a Worcester Royal Kórházba szállították, ahol az intenzív osztályon intubálták, de március 18-án halottnak nyilvánították.
Kicsit rosszul érezte magát az edzőteremben, hányt, majd rohama volt - mindez egy szempillantás alatt történt, mondta nekünk a szakorvos. Amint kórházba került, agyvizsgálatot végeztek rajta, és az orvosok azonnal megállapították, hogy AVM-ről van szó
- mesélte a húga.
Jodie elmondta, a családnak azt mondták, hogy bizonyos esetekben az AVM megrepedése nem feltétlenül halálos. Stu érrendellenességének elhelyezkedése miatt - amely közvetlenül az agytörzs mellett volt - azonban katasztrofális kimenetelű esemény következett be. Mivel Stu szerepelt a szervadományozói nyilvántartásban, szervei három életet mentettek meg.
A szíve és a tüdeje túlságosan megsérült a traumában, de a mája egy 30 éves nőhöz került, aki a szerv nélkül meghalt volna. Mindkét veséjét egy-egy idősebb, 50-es és 60-as éveiben járó férfi kapta meg
- idézte a nő szavait a Mirror.
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