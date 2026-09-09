Egy rendkívül egészséges, rendszeresen edző férfi 36 évesen meghalt, miután rosszul lett, majd összeesett edzés közben egy rejtett agyi betegség miatt, amiről nem is tudott.

Rosszul lett az edzőteremben a fiatal férfi - órákkal később már halott volt. Fotó: GoFundMe

Rosszul lett az edzőteremben a fiatal férfi - órákkal később már halott volt

Stu Grant fitneszőrült volt, és minden sportban tehetséges, amibe csak belefogott. Március 17-én azonban látszólag minden ok nélkül rosszul lett a worcesteri helyi edzőtermében, majd rohamot kapott.

24 órával később Stu családja szörnyű hírt kapott: a fiatal férfi egy arteriovenózus malformációként (AVM) ismert genetikai betegségben halt meg. Ez egy rendellenes ércsoport. Az orvosok azt mondták a családnak, hogy valószínűleg születésétől vagy kora gyermekkorától kezdve jelen volt, és spontán megrepedt, halálos agyvérzést okozva.

Maga Stu sem tudott a betegségéről. Sokan leélhetik úgy az életüket, hogy nem is tudnak az AVM-ről, kivéve, ha az megreped.

Családja most próbálja felhívni a figyelmet a betegségre, és adományokat gyűjt Stu emlékére egy AVM jótékonysági szervezetnek, amely kezelések és kimutatási módszerek fejlesztésén dolgozik.

Stu volt a legegészségesebb ember, akit valaha ismertem, mindenben jó volt, és ő volt a legcsodálatosabb ember a világon. Azt hiszem, volt néhány fejfájása, de ez normálisnak tűnt, csak a stressznek és a mindennapi életnek tulajdonította, és vett magának egy kékfény-szűrős szemüveget a munkához. Hirtelen felhívott anyám, hogy a bátyám meg fog halni, vagy súlyos agykárosodást szenved. És meghalt

- mesélte a férfi 32 éves húga, Jodie Grant.

Jodie elmondása szerint még soha nem látott ilyet, hogy egy egészséges ember hirtelen, minden előjel nélkül meghaljon.

Most a másik bátyámmal, Jamesszel megpróbálunk tesztet csináltatni, hogy kiderüljön, van-e nekünk is AVM-ünk. Lehet, hogy még sokan mások is vannak, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy érintettek.

Stunak fogalma sem volt arról, hogy bármi baja lenne, amíg el nem ment edzeni a helyi David Lloyd edzőterembe. Innen a Worcester Royal Kórházba szállították, ahol az intenzív osztályon intubálták, de március 18-án halottnak nyilvánították.

Kicsit rosszul érezte magát az edzőteremben, hányt, majd rohama volt - mindez egy szempillantás alatt történt, mondta nekünk a szakorvos. Amint kórházba került, agyvizsgálatot végeztek rajta, és az orvosok azonnal megállapították, hogy AVM-ről van szó

- mesélte a húga.