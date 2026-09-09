Nicolas Cage malibui otthonának egy részét elnyelte a föld

Rémisztő természeti katasztrófa rázta meg Nicolas Cage malibui álomotthonát. A 10,5 millió dolláros tengerparti luxusingatlan előtt kedden hatalmas víznyelő alakult ki, amely pillanatok alatt elnyelte a felhajtó jelentős részét, valamint az út egy szakaszát is. A helyzetet pedig tovább súlyosbította, hogy az út összeomlása miatt gázszivárgás alakult ki a környéken, ezért Malibu hatóságai több, mint harminc ingatlan kiürítését rendelték el.

Nicolas Cage malibui otthonában hatalmas károkat okozott egy víznyelő

(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/ Northfoto)

Szeptember 8-án Nicolas Cage malibui otthonának felhajtója alatt megnyílt a föld

malibui otthonának felhajtója alatt megnyílt a föld A víznyelő hatalmas károkat okozott a 10,5 millió dolláros luxusvillában

A vészhelyzetet pedig tovább tetézte, hogy a természeti katasztrófa következtében gázszivárgás alakult ki a területen, így evakuálni kellett a környéket.

Nicolas Cage-nek el kell hagynia a házát

Nicolas Cage malibui háza veszélybe került. Szeptember 8-án a 10,5 millió dolláros luxusingatlan felhajtója alatt egyik pillanatról a másikra egyszerűen beszakadt a föld, miután egy hatalmas víznyelő keletkezett az út alatt. Nagyobb törmelékdarabok, kerítésrészek és egy építkezéshez használt mobil vécé is a kráterbe zuhant. A közösségi oldalakon megosztott felvételeken jól látható, hogy az aszfalt és a beton egy része egész egyszerűen eltűnt a mélyedésben.

Evakuálni kellett a környéket

A hatóságok kezdetben nagyjából egy 9×9 méteres kráterről számoltak be, később azonban a lyuk tovább terjeszkedett és estére már körülbelül 9x18 m-es lett. A víznyelő azonban nemcsak közlekedési és szerkezeti problémát okozott, hanem gázszivárgást is eredményezett, aminek következtében evakuálni kellett a környéket. A Southern California Gas Company munkatársai végül gyorsan intézkedtek és sikerült biztosítaniuk a területet.

Nicolas Cage szerencsére nem tartózkodott otthon, de még kérdéses, hogy a talajmozgás jelent-e további veszélyt a házára

(Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE/Northfoto)

Még nincs vége a veszélynek

A helyzet egyik szerencsés körülménye, hogy a beszámolók szerint a víznyelő kialakulásakor Nicolas Cage nem tartózkodott az ingatlanban. A helyszíni képek alapján valamilyen felújítási vagy építési munkálatok is zajlottak a területen. A színész még 2024-ben vásárolta meg a malibui házat 10,5 millió dollárért. Az ingatlan nagyjából 370 négyzetméteres, és közvetlenül az óceán közelében fekszik. Egyelőre nem tisztázott, hogy az épület milyen mértékben sérült, a szakembereknek pedig még azt is meg kell állapítaniuk, hogy a talajmozgás jelent-e további veszélyt Nicolas Cage malibui otthonára.