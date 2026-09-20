Kovács Áron szexi csajként kezdi a Sztárban Sztárt: „Itthon azt mondták, hogy ez sok”

Kovács Áron A Nagy Duett után most a Sztárban Sztár 2026-os évadában mutatja meg, hogy bizony ő ízig-vérig zenész, még ha a legtöbben inkább műsorvezetőként ismerik is. Ráadásul már az első adásban igen nehéz feladatot kapott, ugyanis egy igazi dögös nőt kell megjelenítenie a színpadon. Így hát van mit gyakorolnia, amire leginkább otthon, a családja körében kerít sort, bár ezt nem mindenki élvezi igazán.

Kovács Áron A Nagy Duett 2026-os évadában már bebizonyította, hogy méltatlanul keveset szerepelt eddig zenés műsorokban, de ez most megváltozott (Fotó: MATE KRISZTIAN/Bors)

Kovács Áron Meghan Trainorként lép színpadra vasárnap a Sztárban Sztár első adásában, ami bizony egy igazi kihívás. Ugyanis, ahogy ő maga is elmondja, az énekesnő úgy tud dögös lenni, hogy valójában sosem igazán kihívó, ám ezt férfiként megmutatni nem kevés gyakorlást igényel.

„Ez a videóklip nem az a tipikusan szexizős dolog, de valahogy mégis erről szól, szóval mozgásban azért majd hoznom kell ezt a stílust, viszont a külsőm például nem lesz annyira kihívó. De összességében nem egyszerű” – kezdte.

Egyébként lepróbáltunk már, de itthon azt mondták, hogy ez sok, mert ennyire ő nem szexiskedik. Illetve az lenne a cél, hogy ne legyen paródia, de valahol nem tud nem paródia lenni, hiszen egy olyan nőt, aki magából pont annyit ad amennyi, azt csak akkor tudod megidézni egy másik embernek, ha bizonyos tulajdonságokat karikírozol és felnagyítasz benne

– folytatta.

„Ez lesz az első feladat, és kedvem abszolút van hozzá, de hogy ez mennyire megy nekem, az majd csak ott derül ki. Illetve a tényeket nézve nyilván valahol nem sok esélyem van, hiszen nem olyan alkatom van, mint neki, nem olyan a hangom, nem vagyok nő, szóval ez abszolút háromból nulla eddig. Szóval mindenképp túl kell játszanom ezt, legalábbis most így érzem, aztán lehet, kiderül, hogy ez egy tévedés” – magyarázta Áron.

Kovács Áron felesége és gyerekei nagyon szurkolnak neki, de igyekeznek ellátni néhány jó tanáccsal is (Fotó: László Szabolcs/hot magazin!)

Kovács Áron családja mindent megtesz, hogy segítsen

A kritikák mellett szerencsére a zenész rengeteg támogatást is kap otthonról, különösen 3 éves kisfia személyében, aki imádja a közös próbákat.

„A családom nagy része azt mondta, amikor felkértek, hogy Jézus Mária, megint izgulhatunk. Ők nagyon nehezen viselték a Duettet, mert annyira szurkoltak és aggódtak értünk, hogy csaknem az idegösszeomlás szélén voltak minden vasárnap” – árulta el nevetve.

A kisfiam viszont velem akar jönni a színpadra, annyira élvezi. Mindig, amikor gyakorlok itthon, csak meghallja, hogy elindul a dal, felveszi a rózsaszín fejpántot, napszemüveget, és jön, énekel, riszál mellettem, úgyhogy imádja. Nekem pedig ez nagyon sokat ad a felkészülésemhez, hogy van egy ilyen haverom, aki benne van a hülyeségben, és együtt készül velem

– mesélte boldogan a Sztárban Sztár 12. évadának versenyzője.