"Egészen zavarba jövök" – Kiara Lordtól az 50-es nők kérnek segítséget

Kiara Lord az utóbbi időben saját kurzusaival is egyre több nőhöz jut el, és úgy tűnik, a segítségét igencsak sokan keresik. Bár elsősorban a fiatalabb generációval ápol szoros kapcsolatot, az üzenetek között olyanok is bőven akadnak, amelyek szerzői már az 50 pluszos korosztályba tartoznak. Az interjú során egy olyan szomorú dologra is fény derült, ami Kiara elmondása szerint ma rengeteg nőt érint.
Kiara a Borsnak mesélt arról, hogy a kurzusaira érkező visszajelzések eddig kifejezetten pozitívak, és még őt is meglepte, milyen széles körből érdeklődnek iránta.
A kurzusaimmal kapcsolatban nem kaptam még rossz visszajelzést. Gondolom, nem is veszik meg azok, akik nem kíváncsiak rá. De szoktam kapni privát üzeneteket, leveleket, hogy megnézték a kurzust. És eddig csak dicsérő szavak érkeztek, és hogy még többre lenne szükség. Nagyon jók a visszajelzések. Nem azt mondom, hogy annyira megvagyok lepve – mert a lelkemet is beleteszem –, de olyan szempontból mégis váratlan, hogy mekkora igény van rá
– kezdte Kiara, majd azt is elmondta, kik igénylik az ő segítségét.
Nagyon vegyes a korosztály, akik érdeklődnek, és ezen viszont én is meglepődtem. Mert vannak 50 éves nők, akik tanácsot kérnek. És egészen zavarba jövök, mert milyen tanácsot adhatnék nekik, amikor idősebb és elvileg tapasztaltabbak nálam. Egyébként a fiatalabb korosztály ír általában, a Z generáció nagyon jól viszonyul hozzám. De vannak velem egyidősek is, nagyon változó: van vidéki, nagyvárosi, szegényebb körülmények közt élők, de rendkívül jól szituált nők is megkeresnek.
Kiara szerint a hozzá érkező üzenetekből egy egészen más kép rajzolódik ki, mint amire talán sokan számítanának. Bár napi szinten kap leveleket, a legmeghökkentőbb számára számos nő helyzete.
Napi szinten jönnek levelek. És azt veszem észre, hogy a legtöbb nő arra vágyik: meghallgassák őket. És az a legmeghökkentőbb, hogy inkább szomorú dolgokkal szoktam találkozni, mint bizarr sztorikkal, mert rengeteg nő van szerető szerepben.
Az Ázsia Expressz 2026 sztárja ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy nem pszichológus, és nincs ilyen jellegű képesítése. Éppen ezért tisztában van azzal is, mekkora felelősséget jelent, amikor valaki komoly magánéleti problémával fordul hozzá.
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