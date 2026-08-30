"Egészen zavarba jövök" – Kiara Lordtól az 50-es nők kérnek segítséget

Kiara Lord az utóbbi időben saját kurzusaival is egyre több nőhöz jut el, és úgy tűnik, a segítségét igencsak sokan keresik. Bár elsősorban a fiatalabb generációval ápol szoros kapcsolatot, az üzenetek között olyanok is bőven akadnak, amelyek szerzői már az 50 pluszos korosztályba tartoznak. Az interjú során egy olyan szomorú dologra is fény derült, ami Kiara elmondása szerint ma rengeteg nőt érint.

Kiara Lord kurzus: A felnőttfilmes több témakörben is ad tanácsokat nők számára (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord tanácsát kérik az 50-es nők

Kiara a Borsnak mesélt arról, hogy a kurzusaira érkező visszajelzések eddig kifejezetten pozitívak, és még őt is meglepte, milyen széles körből érdeklődnek iránta.

A kurzusaimmal kapcsolatban nem kaptam még rossz visszajelzést. Gondolom, nem is veszik meg azok, akik nem kíváncsiak rá. De szoktam kapni privát üzeneteket, leveleket, hogy megnézték a kurzust. És eddig csak dicsérő szavak érkeztek, és hogy még többre lenne szükség. Nagyon jók a visszajelzések. Nem azt mondom, hogy annyira megvagyok lepve – mert a lelkemet is beleteszem –, de olyan szempontból mégis váratlan, hogy mekkora igény van rá

– kezdte Kiara, majd azt is elmondta, kik igénylik az ő segítségét.