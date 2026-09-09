Herceg Erika kitálalt a Megasztárról

Idén már másodjára ül be a Megasztár mestercsapatába, az énekesnő mégis azt mondja, hogy most mindenki egy új arcát fogja megismerni. Ígérete szerint Herceg Erika ugyanis idén ki fogja tenni szívét-lelkét a másik három mester, a versenyzők és a nézők elé még akkor is, ha véleményével egyedül is marad.
A Megasztár 2026 szőke mestere nem tagadja, hogy az intenzív forgatási napok megviselik, ám ilyenkor is igyekszik tartani magát. Mert Herceg Erika saját bevallása szerint imádja a Megasztárt.
„Nyáron volt, hogy szinte éjjel-nappal forgattunk, egész nap fáradtak voltunk, de jól bírtam, mi nők tudunk nagyon erősek is lenni. Aztán vannak időszakok, amikor nagyon nem. Amikor az agyadra megy még az is, ha megkérdezi valaki, hogy vagy, legalábbis nálam ez néha azért előfordul. De szívvel csinálom ezt, mert a mezőny elképesztő, fantasztikus versenyzők vannak” – mondta a hot! magazinnak az énekesnő, aki tavaly egy mélyinterjú alkalmával úgy fogalmazott: Istenbe vetett hite a legnehezebb pillanatokon is átsegíti.
Gyerekkorom óta imádkozom, és minden nehéz helyzetből ő segített ki; ma is hozzá fordulok, mert megnyugtat, hogy semmi sem véletlen, és mindennek megvan a maga ideje. Úgy érzem, akkor kapunk bizonyos feladatokat vagy kritikákat, amikor készen állunk rájuk – még ha fáj is. A Jóisten csak annyit tesz ránk, amennyit elbírunk.
Az énekesnő szerint egy műsorban igenis helye van az érzelmeknek, hisz csakúgy, mint a való életben, ez adja meg a show sava-borsát.
„Tavaly volt minden: veszekedés, sírás-rívás, kaptuk is a kritikát, hogy ez már túl sok, sőt azt mondták, megrendezett volt az egész. Pedig dehogy, ez jön magától, hiszen érző emberek vagyunk.”
A Megasztár 8. évadában amiatt is rengeteg bírálatot kapott a szerelmét sosem mutató Herceg Erika, hogy anyatigrisként védte Ádám Attilát.
Ő volt az, aki már az előválogató során nagyon megfogott, ahogy bejött a kis öltönyében, bemutatkozott szépen és olyan tisztelettel és szívvel énekelt, hogy még most is beleborzongok. Imádom azóta is, rám ír, hogy Szia, Erikám! Olyan cuki, fel szoktuk egymást hívni FaceTime-on, néha csatlakozik a családja is. Annyira jó vele beszélgetni, olyan tiszta lelke van, ami manapság nagyon ritka!
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