Herceg Erika kitálalt a Megasztárról

Idén már másodjára ül be a Megasztár mestercsapatába, az énekesnő mégis azt mondja, hogy most mindenki egy új arcát fogja megismerni. Ígérete szerint Herceg Erika ugyanis idén ki fogja tenni szívét-lelkét a másik három mester, a versenyzők és a nézők elé még akkor is, ha véleményével egyedül is marad.

A Megasztár 2026 zsűri megújult: Herceg Erika és Marics Peti mellé T. Danny és Dallos Bogi került (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Herceg Erika kiáll véleménye mellett

Az énekesnő másodjára ülhet be a Megasztár mestercsapatába

Herceg Erika szerint tavaly óvatosabb volt Tóth Gabi miatt

De idén ki fog állni a véleménye mellett, ha magára marad is

A mester szerint a Jóisten úgyis csak annyit tesz az emberre, amennyit elbír

Herceg Erika Istenhez fordul, ha elakad az életben

A Megasztár 2026 szőke mestere nem tagadja, hogy az intenzív forgatási napok megviselik, ám ilyenkor is igyekszik tartani magát. Mert Herceg Erika saját bevallása szerint imádja a Megasztárt.

„Nyáron volt, hogy szinte éjjel-nappal forgattunk, egész nap fáradtak voltunk, de jól bírtam, mi nők tudunk nagyon erősek is lenni. Aztán vannak időszakok, amikor nagyon nem. Amikor az agyadra megy még az is, ha megkérdezi valaki, hogy vagy, legalábbis nálam ez néha azért előfordul. De szívvel csinálom ezt, mert a mezőny elképesztő, fantasztikus versenyzők vannak” – mondta a hot! magazinnak az énekesnő, aki tavaly egy mélyinterjú alkalmával úgy fogalmazott: Istenbe vetett hite a legnehezebb pillanatokon is átsegíti.

Gyerekkorom óta imádkozom, és minden nehéz helyzetből ő segített ki; ma is hozzá fordulok, mert megnyugtat, hogy semmi sem véletlen, és mindennek megvan a maga ideje. Úgy érzem, akkor kapunk bizonyos feladatokat vagy kritikákat, amikor készen állunk rájuk – még ha fáj is. A Jóisten csak annyit tesz ránk, amennyit elbírunk.

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Herceg Erika a Megasztárról: „Ez jön magától, hiszen érző emberek vagyunk”

Az énekesnő szerint egy műsorban igenis helye van az érzelmeknek, hisz csakúgy, mint a való életben, ez adja meg a show sava-borsát.

„Tavaly volt minden: veszekedés, sírás-rívás, kaptuk is a kritikát, hogy ez már túl sok, sőt azt mondták, megrendezett volt az egész. Pedig dehogy, ez jön magától, hiszen érző emberek vagyunk.”