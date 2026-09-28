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Nagy hőingadozás várható: hajnalban ősz, nap közben nyár lesz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 07:00
időjárás-előrejelzésszeptember
Komoly hőmérsékletkülönbségekkel számolhatunk. Mutatjuk, milyen időjárás várható a hét első felében!

Aki nem bírja a komolyabb hőmérséklet-ingadozásokat, annak igencsak rossz hírrel kell szolgálnunk az időjárás kapcsán: míg a hét első felében hajnalban 1 fokot is mérhetünk, nappal a 24-26 fokos, nyárias meleg lesz a jellemző.

Így alakul a hétfői nap időjárása
Így alakul a hétfői nap időjárása
Fotó: Köpönyeg.hu

Milyen időjárás vár ránk a következő napokban?

Hétfőn, szeptember 28-án többórás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1–10, délután már 22–26 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden, szeptember 29-én ugyancsak száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. A szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1–11, délután 22–26 fok várható - írja a Köpönyeg oldala.

Szerdán, szeptember 30-án derült, száraz időnk lesz, de délután, este az északi megyék fölé fátyolfelhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu