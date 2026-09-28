Nagy hőingadozás várható: hajnalban ősz, nap közben nyár lesz

Aki nem bírja a komolyabb hőmérséklet-ingadozásokat, annak igencsak rossz hírrel kell szolgálnunk az időjárás kapcsán: míg a hét első felében hajnalban 1 fokot is mérhetünk, nappal a 24-26 fokos, nyárias meleg lesz a jellemző.

Így alakul a hétfői nap időjárása

Fotó: Köpönyeg.hu

Milyen időjárás vár ránk a következő napokban?

Hétfőn, szeptember 28-án többórás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1–10, délután már 22–26 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden, szeptember 29-én ugyancsak száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. A szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1–11, délután 22–26 fok várható - írja a Köpönyeg oldala.

Szerdán, szeptember 30-án derült, száraz időnk lesz, de délután, este az északi megyék fölé fátyolfelhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.