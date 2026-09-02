Melltartó nélkül pózolt a gyönyörű modell, teljesen kiborultak a rajongók

A Sports Illustrated modellje, Brooks Nader egy szexi, barna ruhában állt kamera elé és ezúttal sem hagyta a fantáziára a megjelenését.

Brooks Nader

Fotó: AFP

Melltartó nélkül pózolt Brooks Nader

A 29 éves Brooks Nader szerdán több fotót is megosztott Instagram-sztorijában a különleges fotózásról. A modell egy bokáig érő, csillogó, testhez simuló ruhát viselt, amelynek mélyen dekoltált szabása miatt kis híján kibuggyant a melle.

A merész összeállítás alatt nem viselt melltartót, így a ruha szinte semmit sem bízott a képzeletre. A barna darabot fekete napszemüveggel és kiengedett, lágy hullámokban omló szőke hajjal egészítette ki.

Az egyik felvételen a színésznőként is ismert Nader a teraszon pózolt, kezét a derekára téve. Más, kötetlenebb fotókon a kertben forgolódott, láthatóan egyáltalán nem zavarta, hogy a merész ruha többször is veszélyesen elmozdult.

A modell még cigánykerekezett is a fűben, miközben barátaival együtt élvezte a fotózást. Egyik képéhez mindössze ennyit írt: „Boldog lány”, miközben a ruha merész szabása ismét alaposan megmutatta alakját.

Nader az elmúlt hónapokban többször is megmutatta merész oldalát. Nyári mediterrán vakációján is több olyan fotó készült róla, amelyen alig takarta valami a testét.

A friss fotók természetesen az internet figyelmét sem kerülték el, és a rajongók gyorsan reagáltak arra, hogy Brooks ismét meglehetősen merész összeállításban mutatta meg magát.