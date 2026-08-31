Ismeretlen férfihoz megy hozzá a kamerák előtt A Kiképzés amazonja!

Formás idomokból és elszántságból biztosan nem lesz hiány a TV2 népszerű realityjében, Páli Judit, a nagyközönség által Juciként megismert bikini fitnesz bajnok is a képernyőn keresi az igazit. Nem ismeretlen a nézők számára, hiszen korábban a TV2 kőkemény katonai sport-realityjében, A Kiképzésben már megmutatta páratlan erejét és kitartását. A Bocskai raj oszlopos tagjaként vállalta a legemberpróbálóbb fizikai és mentális kihívásokat. Bár a műsorban szerzett drámai sérülése végül megakadályozta a döntőbe jutásban, a küzdőszelleméről ismert amazon most egy teljesen más jellegű, ám legalább akkora bátorságot igénylő próbatételre mondott igent, a Házasság első látásra új évadában egy számára teljesen ismeretlen férfi oldalán áll az oltár elé.
Páli Judit saját bevallása szerint egy tipikus „szemben megy az árral” alkat, akit kifejezetten a leglehetetlenebbnek tűnő feladatok inspirálnak. Mint mondta: „Ha valamire azt mondják: na, ez eddig még soha senkinek nem sikerült, akkor keletkezik bennem egy vágy, hogy oké, akkor ezt kipróbálom.” Bár eredetileg esze ágában sem volt a magánéletét a nyilvánosság elé tárni, mégis hitt abban, hogy a sors tartogathat számára meglepetéseket.
Tudom, viccesen és naivan hangzik, de én tényleg elhittem, hogy velem megtörténhet a csoda
– vallotta be őszintén a Feolnak. Határozottságát jól mutatja, hogy a műsor válogatóján sem finomkodott a készítőkkel, amikor kijelentette: „Ha akarnak egy sikersztorit, akkor jól válasszanak férjet nekem!”
A csinos sportoló éveken át kereste a választ arra, miért nem talált rá a tartós boldogság, sőt, egy időben már-már úgy érezte, „el van átkozva az életének ez a része.” Tapasztalatai szerint korábban mindig ugyanabba a csapdába esett: vagy olyan partnerrel hozta össze az élet, aki nem állt készen a családalapításra, vagy hiányzott az a mély kapcsolódás, amire egy életet lehet alapozni.
Úgy voltam vele: ha ebbe valakivel belevágok, akkor legalább azt szeretném érezni, hogy mindketten tiszta szívvel ezt akarjuk
– fejtette ki a döntése mögött húzódó fő motivációt.
A környezete reakcióitól és a nézők véleményétől egyáltalán nem tart, hiszen szerettei minden helyzetben mellette állnak, és ahogy fogalmazott: „elfogadnak és szeretnek engem minden őrült ötletemmel együtt.” Bár a műsor kapcsán fájó veszteség is érte az emberi kapcsolataiban – aminek részleteit egyelőre homály fedi –, viszont ma este már okosabbak leszünk, ha a TV2-re kapcsolunk, ugyanis 19:50-kor kezdődik a Házasság első látásra új évada.
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