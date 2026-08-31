Ismeretlen férfihoz megy hozzá a kamerák előtt A Kiképzés amazonja!

Formás idomokból és elszántságból biztosan nem lesz hiány a TV2 népszerű realityjében, Páli Judit, a nagyközönség által Juciként megismert bikini fitnesz bajnok is a képernyőn keresi az igazit. Nem ismeretlen a nézők számára, hiszen korábban a TV2 kőkemény katonai sport-realityjében, A Kiképzésben már megmutatta páratlan erejét és kitartását. A Bocskai raj oszlopos tagjaként vállalta a legemberpróbálóbb fizikai és mentális kihívásokat. Bár a műsorban szerzett drámai sérülése végül megakadályozta a döntőbe jutásban, a küzdőszelleméről ismert amazon most egy teljesen más jellegű, ám legalább akkora bátorságot igénylő próbatételre mondott igent, a Házasság első látásra új évadában egy számára teljesen ismeretlen férfi oldalán áll az oltár elé.

A Házasság első látásra sztárja újra szerencsét próbált a TV2-n (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja semmilyen kalandtól nem riad vissza

Páli Judit saját bevallása szerint egy tipikus „szemben megy az árral” alkat, akit kifejezetten a leglehetetlenebbnek tűnő feladatok inspirálnak. Mint mondta: „Ha valamire azt mondják: na, ez eddig még soha senkinek nem sikerült, akkor keletkezik bennem egy vágy, hogy oké, akkor ezt kipróbálom.” Bár eredetileg esze ágában sem volt a magánéletét a nyilvánosság elé tárni, mégis hitt abban, hogy a sors tartogathat számára meglepetéseket.

Tudom, viccesen és naivan hangzik, de én tényleg elhittem, hogy velem megtörténhet a csoda

– vallotta be őszintén a Feolnak. Határozottságát jól mutatja, hogy a műsor válogatóján sem finomkodott a készítőkkel, amikor kijelentette: „Ha akarnak egy sikersztorit, akkor jól válasszanak férjet nekem!”

Nem találta meg az igazit

A csinos sportoló éveken át kereste a választ arra, miért nem talált rá a tartós boldogság, sőt, egy időben már-már úgy érezte, „el van átkozva az életének ez a része.” Tapasztalatai szerint korábban mindig ugyanabba a csapdába esett: vagy olyan partnerrel hozta össze az élet, aki nem állt készen a családalapításra, vagy hiányzott az a mély kapcsolódás, amire egy életet lehet alapozni.

Úgy voltam vele: ha ebbe valakivel belevágok, akkor legalább azt szeretném érezni, hogy mindketten tiszta szívvel ezt akarjuk

– fejtette ki a döntése mögött húzódó fő motivációt.