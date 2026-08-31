Házasság első látásra: Kemenczés László korábbi kapcsolatairól vallott!

Hamarosan véget ér a várakozás, hiszen hétfőn elindul a Házasság első látásra negyedik évada. Az egyik vállalkozó szellemű leendő férj Kemenczés László, aki lapunknak mesélt korábbi tapasztalatairól. Történetei pedig meglepetésként érhetik azokat, akik elsőre nagy nőcsábászként könyvelték el Lacit.

A Házasság első látásra Lacija őszintén mesélt a hölgyekről alkotott véleményéről (Fotó: Kemenczés László)

A Házasság első látásra sztárja korábbi kapcsolataiban nem volt sikeres

Mindenkinek vannak jók és rosszak, szerintem pont annak a generációnak a legnehezebb ismerkedni, aki elmúlt már 40 és nem szeretne megalkudni csak azért, hogy legyen valaki mellette. Hiszek a jóban. Nálam nagyon egyszerű a képlet: adni, nem elvenni, építeni, nem rombolni, kihagyni az emberi játszmákat, őszinteség, és ha találkozik a kémia, akkor ezt mutassuk is ki.

— mondta lapunknak Kemenczés László.

A visszautasítással is megbarátkozott már a Házasság első látásra sztárja, akinek véleménye egyedülálló ebben a témában. „A hölgyeknél a nem azt jelenti, hogy most nem. Változnak helyzetek, körülmények és gondolatok. A visszautasítás az élet része” — jelentette ki László.

A Házasság első látásra sztárját sokkoló tragédia érte a forgatás előtt (Fotó: Kemenczés László)

Kemenczés László édesapjáról is megnyílt

Korábban a TV2 kameráinak vallotta be a belsőépítész, hogy nem sokkal a forgatás előtt elvesztette édesapját, aki egyben legjobb barátja is volt. Sajnos az esküvőn már nem tudott ott lenni az apuka, ám László kiemelte, hogy iszonyatosan fontos neki a család.

Nagyon egészséges családi háttérből jövök, ahol édesanyukám és apukám mindvégig szeretetben voltak. Nyilván ott is voltak problémák, kihívások, de mindvégig meg tudták oldani. Édesanyukám egészen az utolsó napjáig fogta apukám kezét, amire nagyon büszke vagyok. A család mindig az első

— jegyezte meg interjújában a Házasság első látásra szereplője.

19:50-kor pedig a nézők megismerkedhetnek az első két párossal és innentől minden hétköznap este találkozhatnak velük a TV2 képernyőjén keresztül.