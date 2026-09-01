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Ilyen még nem volt a Házasság első látásra történetében: oltár előtt kosarazták ki a vőlegényt!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 01. 21:30
esküvőbalhéTV2
Történelmi pillanatnak lehettünk tanúi, hiszen a menyasszony az utolsó pillanatban kikosarazta az egyedül érkező vőlegényt. A Házasság első látásra legújabb adásában a meghiúsult esküvő ellenére olyan váratlan fordulat történt a lagzin, amire senki sem számított.
Nagy Milán
sztár rovat újságíró
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Olyan fordulat történt a Házasság első látásra mai adásában, amilyenre még soha nem volt példa a műsor hazai történetében. Bár a feszültség már az előző adásban a tetőfokára hágott – amikor a vőlegény, Lőrincz Ján egyetlen vendég nélkül, teljesen egyedül érkezett meg a saját esküvőjére, ráadásul kiderült, hogy korábbi kapcsolataiból már három gyermeke van –, arra senki sem számított, ami az oltár előtt történt. A menyasszony, Páli Judit végül a határozott visszautasítás mellett döntött, megsemmisítve ezzel a sokak által megkérdőjelezett frigyet.

A Házasság első látásra sztárja nemet mondott Jánnak.
A Házasság első látásra esküvője kudarcba, majd nevetésbe fulladt (Fotó: TV2)

Egyedülálló pillanat a Házasság első látásra történetében

A drámai pillanatban a menyasszony nyíltan vállalta az érzéseit az oltárnál: 

Nem ellened szól. Egy csepp kétely sincs bennem, hogy ez volt a helyes döntés

 – mondta kimérten. Ján meglepően belátóan fogadta a kosarat: „Egyértelmű volt a nem, mert érezte a bizonytalanságot rajtam. Nőként a legjobb döntést tudta hozni” – ismerte el a vőlegény. Érdekes módon a kudarcba fulladt esküvő felett még egy szivárvány is megjelent az égen. Juci szülei megkönnyebbülten fogadták a hírt, hiszen nem ilyen férfit képzeltek el lányuk mellé. Különösen azért, mert míg Jánnak már van három gyermeke és nem vágyik többre, addig a gyermektelen Jucinak ez sarkalatos pont.

Elsírta magát Páli Judit.
A gyönyörű menyasszony a kezdeti jókedv után elsírta magát (Fotó:TV2)

A lagzit még sem fújták le

A visszautasítás után a gyönyörű menyasszonyból feltörtek az elfojtott érzelmek, és sírva öntötte ki a szívét: 

Mindig van újabb esély, csak már elegem van az esélykeresésekből. Miért nem tud velem úgy megtörténni, mint egy csomó emberrel?

– tette fel a fájdalmas kérdést. Juci azonban hamar összeszedte magát, és úgy döntött, megünnepli az életet. A nemleges válasz ellenére ott maradt a lagzin, és táncba vitte a kikosarazott vőlegényt.

A tánc természetesen nem maradt el.
Szemmel látható volt az erőteljes kémia a Juci és Ján között (Fotó: TV2)

A barátnők fellázadtak...

A mulatság alatt a pár meglepően sokat beszélgetett, ami alaposan szúrta a menyasszony barátnőinek szemét: „Nincs szükséged egy ilyen emberre!” – figyelmeztette határozottan a tanúja. Juci azonban azonnal a férfi védelmére kelt: „Ne legyetek ellenségesek, ő egy jó ember!” – csillapította a kedélyeket. Ezt követően a hangulat váratlanul romantikus fordulatot vett, egy érzelmes szlovák dalra táncoltak együtt, miközben Ján halkan suttogta a dalszöveget Juci fülébe. A kikosarazás ellenére a vonzalom tisztán látszott köztük, így ki tudja, mit hoz még számukra a jövő.

 

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