Ilyen még nem volt a Házasság első látásra történetében: oltár előtt kosarazták ki a vőlegényt!

Olyan fordulat történt a Házasság első látásra mai adásában, amilyenre még soha nem volt példa a műsor hazai történetében. Bár a feszültség már az előző adásban a tetőfokára hágott – amikor a vőlegény, Lőrincz Ján egyetlen vendég nélkül, teljesen egyedül érkezett meg a saját esküvőjére, ráadásul kiderült, hogy korábbi kapcsolataiból már három gyermeke van –, arra senki sem számított, ami az oltár előtt történt. A menyasszony, Páli Judit végül a határozott visszautasítás mellett döntött, megsemmisítve ezzel a sokak által megkérdőjelezett frigyet.

A Házasság első látásra esküvője kudarcba, majd nevetésbe fulladt (Fotó: TV2)

Egyedülálló pillanat a Házasság első látásra történetében

A drámai pillanatban a menyasszony nyíltan vállalta az érzéseit az oltárnál:

Nem ellened szól. Egy csepp kétely sincs bennem, hogy ez volt a helyes döntés

– mondta kimérten. Ján meglepően belátóan fogadta a kosarat: „Egyértelmű volt a nem, mert érezte a bizonytalanságot rajtam. Nőként a legjobb döntést tudta hozni” – ismerte el a vőlegény. Érdekes módon a kudarcba fulladt esküvő felett még egy szivárvány is megjelent az égen. Juci szülei megkönnyebbülten fogadták a hírt, hiszen nem ilyen férfit képzeltek el lányuk mellé. Különösen azért, mert míg Jánnak már van három gyermeke és nem vágyik többre, addig a gyermektelen Jucinak ez sarkalatos pont.

A gyönyörű menyasszony a kezdeti jókedv után elsírta magát (Fotó:TV2)

A lagzit még sem fújták le

A visszautasítás után a gyönyörű menyasszonyból feltörtek az elfojtott érzelmek, és sírva öntötte ki a szívét:

Mindig van újabb esély, csak már elegem van az esélykeresésekből. Miért nem tud velem úgy megtörténni, mint egy csomó emberrel?

– tette fel a fájdalmas kérdést. Juci azonban hamar összeszedte magát, és úgy döntött, megünnepli az életet. A nemleges válasz ellenére ott maradt a lagzin, és táncba vitte a kikosarazott vőlegényt.