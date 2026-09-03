Dér Heni intim videója a férjével mindenkit sokkolt – videó

Dér Heni és férje, Bakos Gergely rendszeresen megosztják a családi életük vicces valóságát a közösségi oldalaikon, a legújabb videójukkal pedig sikerült teljesen lázba hozniuk a követőket. A népszerű énekesnő egy olyan szituációs humorra épülő videót tett közzé, amely a kisgyermekes szülők egyik legvágyottabb pillanatát mutatja be. A helyzet sokaknak ismerős, a gyerekek végre óvodában vannak, az otthon maradt házaspár pedig hirtelen magára marad a csendes lakásban. Ami ezután következik, azt az olvasóink fantáziájára bízzuk.

Dér Heni férje nem habozott sokáig (Fotó: Bors)

Dér Heni gyerekei távollétében pajkos dolgot tett

A videóban Dér Heni éppen a frissen mosott ruhákkal egyensúlyoz, míg a férje az ágyazással bajlódik. A fordulat akkor következik be, amikor a két szülő tekintete találkozik. Az egyezményes szemkontaktus után az énekesnő leejti a tiszta ruhát, a férje pedig azonnal félbeszakítja a házimunkát, hogy a következő pillanatban már össze is gabalyodjanak ott a nappaliban. Heni a bejegyzésben olyan beszédes hashtageket használt, mint az „amikor végre újra az oviban a gyerek” és az „ezt a férjed komolyan veszi”, nyilvánvalóvá téve, hogy a játékos romantika náluk a mindennapok része.