Dér Heni intim videója a férjével mindenkit sokkolt – videó

Dér Heni és férje, Bakos Gergely rendszeresen megosztják a családi életük vicces valóságát a közösségi oldalaikon, a legújabb videójukkal pedig sikerült teljesen lázba hozniuk a követőket. A népszerű énekesnő egy olyan szituációs humorra épülő videót tett közzé, amely a kisgyermekes szülők egyik legvágyottabb pillanatát mutatja be. A helyzet sokaknak ismerős, a gyerekek végre óvodában vannak, az otthon maradt házaspár pedig hirtelen magára marad a csendes lakásban. Ami ezután következik, azt az olvasóink fantáziájára bízzuk.
A videóban Dér Heni éppen a frissen mosott ruhákkal egyensúlyoz, míg a férje az ágyazással bajlódik. A fordulat akkor következik be, amikor a két szülő tekintete találkozik. Az egyezményes szemkontaktus után az énekesnő leejti a tiszta ruhát, a férje pedig azonnal félbeszakítja a házimunkát, hogy a következő pillanatban már össze is gabalyodjanak ott a nappaliban. Heni a bejegyzésben olyan beszédes hashtageket használt, mint az „amikor végre újra az oviban a gyerek” és az „ezt a férjed komolyan veszi”, nyilvánvalóvá téve, hogy a játékos romantika náluk a mindennapok része.
A rajongók többsége nevetve fogadta a videót, ám a kommentszekcióban megjelentek a kéretlen tanácsok is: „De lököttek vagytok” – írta egy követő, míg egy másik hozzátette: „De ha tényleg, ez és így... Akkor egészségetekre!” Ugyanakkor többen a harmadik gyermek érkezését vizionálták:
Újabb baba is lesz, Henike? Csak okosan és felelősséggel! Nem vagytok már huszonévesek...Idő is kell ám ahhoz,hogy felneveljetek egy kisbabát...Nem akarok ünnepprontó lenni,de,manapság egyre korábban halnak meg az emberek...Érted mire gondoltam, igaz?
– aggódott egy hozzászóló.
Heniék azonban nem hagyják, hogy a fanyalgók elrontsák a kedvüket. Az énekesnő és férje két gyermekük, Bendegúz és Blanka nevelése során bebizonyították, hogy a családi élet a legnagyobb áldás számukra. A házaspár korábban már utalt rá, hogy a két pici mellett a napjaik szinte teljes egészében a gyerekek körül forognak, így az ehhez hasonló pikáns, humoros pillanatok adják nekik a legtöbb energiát. Újabb babáról egyelőre nem nyilatkoztak, de az biztos, hogy a köztük lévő szenvedély változatlan.
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