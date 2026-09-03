Házasság első látásra: Mindennek vége? Tücsi teljesen kiakadt!

Elképzelni nem lehet, milyen érzés, amikor egy olyan férfival alszol, akit nem is ismersz és arra ébredsz, hogy kibontott egy óvszert, amivel tervei is vannak. Sokak azt hinnék ez csak egy rossz rémálom, azonban Tücsi számára ez a valóság volt. Hiába a többszöri megjegyzés Laci kinézetére, személyiségére vagy akár az óvszeres csomagokra, a férj így is azt gondolta, hogy vicces lesz kinyitni a csomagolást. A Házasság első látásra párosa azonban elég keményen összeveszett az eseten.

A Házasság első látásra 2026-os évadának egyik legizgalmasabb párosa lehet Tücsi és Laci (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra újdonsült felesége nem ilyen reggelre számított

Egyáltalán nem pihentem ki magam. Reggel vert a víz, és azt hittem, hogy álmodok. Abban bíztam, hogy felkelek és ennek az egésznek vége. Aztán rájöttem, hogy nem és végig kell ezt csinálnom

– mesélte Tücsi.

Aztán csak ezek után jött az igazi meglepetés, amivel Lacinak sikerült felkavarni az állóvizet. „Arra jöttem ki a fürdőszobából, hogy az egyik óvszer meg van bontva és oda van téve az asztalra. Nem vagyok prűd, de ez annyira ízléstelen, hogy nálam itt van ellőve a pöttyös labda” – jelentette ki az újdonsült feleség, ami után Laci beismerte, hogy ő bontotta ki a csomagot.

Nem tudom, hogy ez egy rossz vicc akar-e lenni, de ennyire ízléstelen helyzetbe szerintem soha nem kerültem. Ezt most nem tudom hogy feldolgozni, egyszerűen nem megy

– mondta Tücsi, majd leültek reggelizni férjével.

A Házasság első látásra Tücsije már az első éjszaka után a hazautat fontolgatta (Fotó: TV2)

Tücsi szembesítette Lacit tetteivel

Nem vagyok egy lotyó, prűd sem vagyok, k*rva jó humorom van, de nem értem, hogy az óvszer miért lett kibontva és miért lett odarakva az asztalra

– mondta a feleség Lacinak, aki megmagyarázta, miért is bontotta ki a csomagolást.

„Én még életemben nem láttam Házasság első látásra kotongumit. Én ma felkeltem, táncoltam, kimentem, mosolyogtam, boldog voltam. Miközben te fürödtél, én kibontottam, jót röhögtem és leraktam. Számomra ebben nincs több” – jegyezte meg Laci, aki csak poénnak szánta az egész esetet és nem gondolta volna, hogy ez ennyire rosszul érinti majd Tücsit.

„Teljes mértékben nevetségesnek gondolom ezt a magyarázatot és indokot. Egy gyerek kíváncsi, de egy 45 éves felnőtt férfi nem gondolom, hogy nem látott még óvszert. Akkor te biztos ilyen csodabogár vagy” – értékelte Laci magyarázatát a feleség.