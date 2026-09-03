JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkópban használt zodiákus kör a kvízben.

A nagy horoszkóp kvíz: ha felismered a csillagjegyeket a jellemzőjük alapján, egy asztrológiai zseni vagy

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 03. 17:00
asztrológiaicsillagjegykvíz
A legszenvedélyesebb, a legtitokzatosabb és a legkreatívabb. Te magadra ismersz a csillagjegyed jellemzésében? Ugorj fejest a zodiákusok varázslatos világába, és teszteld asztrológiai tudásodat horoszkóp kvízünk segítségével!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Mindegy, hogy szórakozásból vagy meggyőződésből, szinte mind bele-bele olvasgatunk a horoszkópunkba, így elkerülhetetlen, hogy ne ismerjük meg az egyes csillagjegyek tipikus tulajdonságait. Ha kíváncsi vagy, te képes vagy-e magadra és a többi zodiákusra ismerni csupán egy-két jellemző alapján, ez a kvíz neked szól! Derítsd ki, mekkora az asztrológiai tudásod. Lehet, hogy a horoszkóp tud még meglepetéseket okozni neked?

A horoszkóp csillagjegyei a kvízben.
Asztrológiai kvíz: felismered a csillagjegyeket a személyiségjegyeik alapján?
Fotó: 123RF
  • Minden csillagjegynek megvannak a maga erősségei és gyengeségei.
  • Vajon felismered a zodiákus mind a 12 jegyét pusztán a jellemző tulajdonságaik alapján?
  • Ezzel az asztrológiai kvízzel most kiderítheted.

Horoszkóp kvíz: te hány csillagjegyet ismersz fel?

A csillagjegyek négy elemhez kapcsolódnak: a tűzhöz, a földhöz, a levegőhöz és a vízhez. Az elemek más-más energiákat képviselnek. Ezek befolyásolják, hogy az adott jegyek milyen domináns jellemzőkkel és tulajdonságokkal bírnak. Vannak jegyek, akik a kalandokat keresik, mások a biztonságot. Egyesek az érzelmeikből, mások inkább a logikájukból merítenek erőt.

Az asztrológia legfontosabb alapelve, hogy nincsenek jó vagy rossz csillagjegyek. Mind a tizenkét jegy fontos része annak a rendszernek, amelyet zodiákusnak nevezünk. Mind rendelkezik erősségekkel, gyengeségekkel, különleges tulajdonságokkal, amelyekkel kitűnnek a tömegből, és egyedi látásmóddal, amellyel más-más területen remekelnek az életben.

Ebben a kvízben nem pontos dátumokra vagy a szimbólumaik felismerésére lesz szükséged, kizárólag a természetüket kell jól ismerned. Vajon melyik csillagjegy a legmakacsabb, és melyik a legmegbízhatóbb? Most kiderül, mennyit tudsz a horoszkópról! Lássuk, hány csillagjegyet sikerül beazonosítani a leírásuk alapján!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 12
Melyik csillagjegyre a legjellemzőbb, hogy energikus, bátor, de sokszor impulzív és meggondolatlan?

Ismerd meg mind a 12 csillagjegy természetét az alábbi videóra kattintva:

Tedd próbára tudásodat még több szórakoztató kvízzel:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu