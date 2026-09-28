Ez a gyönyörű nő Liam Neeson új barátnője

A torontói nemzetközi filmfesztiválon Liam Neeson keltette a legnagyobb figyelmet, aki egy gyönyörű, nála jóval fiatalabb színésznő, Stella Stocker oldalán vonult végig a vörös szőnyegen. A jelenlévők körében azonnal beindult a találgatás, hiszen az Elrabolva-filmek sármos sztárja és bájos kolléganője kéz a kézben érkeztek, és láthatóan remekül érezték magukat egymás társaságában – írja a hot!.
Liam Neeson és Stella Stocker többször is dolgoztak már együtt, például a Gyilkos memória című filmben, most pedig a Mongoose című produkcióban. A németországi születésű, de Londonban élő színésznő a Batmanben Martha Wayne-t alakította, az Archie című sorozatban Audrey Hepburn bőrébe bújt, de feltűnt többek között a Harag és a Mission: Impossible – Titkos nemzet című filmekben is. Most pedig azzal a Neesonnel boronálták össze, akit nemrég még Pamela Andersonnal hoztak hírbe, noha a kapcsolatukat sosem erősítették meg hivatalosan.
A Baywatch egykori szexbombáját és Neesont a Csupasz pisztoly forgatása után kiáltották ki egy párnak tavaly, a pletykákra pedig Pamela Anderson egy interjúban cselesen még rá is erősített.
„Ha mindenáron tudni akarják, Liam és én egy rövid ideig romantikus kapcsolatban voltunk, de csak azután, hogy befejeztük a forgatást. (...) Elmentünk vacsorázni egy apró francia étterembe, ahol úgy mutatott be engem, mint a leendő Mrs. Neesont. (...) Imádom Liamet, de teljes őszinteséggel mondhatom, hogy barátokként jobban működünk” – fogalmazott sejtelmesen Anderson, akiről ezután azt rebesgették: nehezen érintette, hogy a színésszel mégsem tudott beérni a kapcsolatuk.
A mostani románc azért is keltett ekkora feltűnést, mert a színész két évvel ezelőtt még teljesen kizárta annak a lehetőségét, hogy valaha új kapcsolata legyen. Imádott felesége, Natasha Richardson 2009-ben bekövetkezett tragikus halála óta ugyanis teljesen bezárta a szívét a szerelem előtt, mindössze egyetlen kapcsolata volt, aminek 2012-ben vége is lett. Natasha egy családi nyaraláson, mindössze 45 évesen szenvedett halálos síbalesetet, ami annyira megviselte Neesont, hogy kijelentette: soha többé nem lesz szerelmes.
Hogy benne vagyok-e bármilyen kapcsolatban? Egy szóval: nem. Túl vagyok már ezen az egészen
– nyilatkozta egy interjúban még tavalyelőtt is. Az akcióhős az elmúlt években a forgatásokon kívül a figyelmét teljesen a fiaira, a most 31 éves Micheálra és a 30 éves Danielre fordította. A szerelemre irányuló kérdéseket rendre hárította, ám talán végre Neeson is elhiszi, hogy lehet még boldog úgy is, ha hű marad szeretett felesége emlékéhez.
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