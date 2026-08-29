Ma lett volna Fenyő Miklós budapesti koncertje: Szandi megszólalt a fellépésről

Január 31-én reggel érkezett a hír, hogy elhunyt Fenyő Miklós. Az énekes az év első napjaiban tüdőgyulladás miatt került kórházba, amiből nem sikerült kigyógyulnia. A magyar sztárvilág egy emberként emlékezett vissza a Miklóssal együtt töltött pillanatokra. Később a koncertekkel is foglalkozni kellett, mivel több olyan előadás is volt, ahol pótolni kellett a legendát, mint például a mai Margit-szigeti esemény. Szandi elárulta, mennyire lesz nehéz számára ez a nap és ez a hétvége, hogy mestere és jóbarátja, Fenyő helyett kell fellépnie.

Fenyő Miklós Szandival már az énekesnő karrierjének eleje óta szoros barátságot ápolt (Fotó: Mediaworks archív)

Fenyő Miklós helyett Szikora Róbert és Szandi is fellép a Margit-szigeten

Nagyon nagy lelki erőre lesz majd szükségem, mivel érzelmileg rendkívül felkavaró lesz a koncert. Ám én egész hétvégén érezni fogom az energiáját, mivel vasárnap az ő szeretett otthonában, Angyalföldön lépek fel a Szandi Rock banddel, ami az ő otthona volt egész életében. Gyakorlatilag az én karrierem is onnan indult

— mesélte lapunknak Szandi.

Az énekesnőnél kevesebben vannak, akik ennyire fiatal koruk óta már zenéket, albumokat készítettek, ám Szandi most visszaemlékezett, amikor először találkozott Fenyő Miklóssal. „Még emlékszem, amikor 12 éves kislányként leszálltam a villamosról a Jászai Mari-téren és elsétáltam a Pozsonyi útig, az ő lakásukig. Most pedig ott fogok fellépni Angyalföldön, ami nekem rengeteget jelent” — jegyezte meg a kétszeres eMeRTon-díjas énekesnő.

A Szandi rock band lép fel vasárnap Angyalföldön (Fotó: Szabolcs László)

Szandi meglepetéssel is készül a koncertre

Mivel ez egy R-Go koncert lesz és a Robival dolgoztunk korábban együtt, írt is nekem egy egész lemezanyagot, ami a 18 című album volt. Annyi idős voltam, amikor a hatodik lemezem megjelent. Mindenképp szeretném őt azzal meglepni, hogy eléneklem neki az egyik dalt arról az albumról. Aztán pedig egy olyan dal is lesz, amivel az én Miklós bátyámnak készülök

— mondta lapunknak az énekesnő.

A szombati koncerten egy olyan dal is elhangzik majd, ami az énekesnő kedvenc rock and roll száma és Fenyő Miklóssal közös koncertsorozatukon is gyakran hallani lehetett. „Emlékszem néhány éve én voltan a sztárvendége a turnéján és minden koncerten elénekeltem azt a dalt, amit most szombaton is neki szánok. Számomra hátborzongató érzés lesz, hiszen ugyanazok a táncosok állnak majd mögöttem, mint akkor” — jelentette ki Szandi.