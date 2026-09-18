Eljegyzése után már a megcsaláson járt az esze a színésznőnek: döbbenetes dolgokat állít Shailene Woodley exe

Shailene Woodley és Aaron Rodgers szakításáról megdöbbentő részletek kerültek napvilágra. A színésznő eddig azt állította, hogy az NFL-sztárral való kapcsolata után depresszióval és szorongással küzdött. A sportoló azonban most egy teljesen más oldalát mutatta be a történteknek. Az ő visszaemlékezése szerint a színésznő az eljegyzésük után kijelentette, hogy meg akarja csalni őt.
Aaron Rodgers legutóbbi interjújában részletesen beszámolt a Shailene Woodley-vel való szakításáról. A 42 éves sportoló a Not Just Football with Cam Heyward című podcast műsorban elevenítette fel a kapcsolatuk történetét, és több olyan állítást is megfogalmazott, amelyek teljesen más megvilágításba helyezik a szakításukat. Rodgers egyik legmeghökkentőbb állítása az volt, hogy Shailene Woodley az eljegyzésük után közölte vele: szeretne lefeküdni valaki mással. Ez a kijelentés óriási törést okozott benne, hiszen ekkor már menyasszony és vőlegény voltak.
Arra is kitért, hogy Shailene Woodley már néhány hónappal az eljegyzésük után levette a jegygyűrűt az ujjáról. És bár utána még együtt voltak, az NFL-játékos szerint valójában már akkor véget ért a kapcsolatuk. A színésznő azonban egyáltalán nem így adta elő a szakításukat. Shailene Woodley korábban úgy fogalmazott, hogy a románc egy ponton kifejezetten mérgezővé vált számára, és komoly lelki nehézségeken ment keresztül. Továbbá külön kiemelte, hogy annak idején depresszióval, valamint szorongással is küzdött emiatt. Rodgers azonban egyértelműen tagadja, hogy ő tette volna tönkre az életét.
Shailene Woodley és Aaron Rodgers 2020-ban kezdtek randevúzni, és kapcsolatuk meglehetősen gyorsan komolyra fordult. 2021-ben már az eljegyzésük híre is nyilvánosságra került, a színésznő pedig később maga is megerősítette, hogy valóban menyasszonya lett az NFL-sztárnak. A kapcsolatuk azonban nem bizonyult tartósnak, és 2022-ben felbontották az eljegyzést.
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