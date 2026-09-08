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Robotporszívó buktatta le a hűtlen feleséget, mégis férje került börtönbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors feleség
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 19:00
hűtlenségbíróság
Egy férj robotporszívó segítségével kapta rajta feleségét, és annak szeretőjét meztelenül. Azonban a bíróságon váratlan fordulat történt az ügyben, ugyanis a hűtlen nő beperelte a magánszféra megsértése miatt.

Egy tajvani férfi pert nyert, miután egy robotporszívóval videóra vette a hűtlen feleségét, amint egy másik férfival volt meztelenül - de később elítélték a felvétel megszerzésének módjáért.

Robotporszívó buktatta le a hűtlen feleséget, mégis férje került a rácsok mögé
Robotporszívó buktatta le a hűtlen feleséget, mégis férje került a rácsok mögé. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Robotporszívó buktatta le a hűtlen feleséget, mégis férje került a rácsok mögé

A férfi öt hónap börtönbüntetést kapott, miután a bíróság elítélte őt a magánszféra megsértéséért, amiért a beleegyezésük nélkül rögzítette feleségét és annak szeretőjét.

A férj távolról aktiválta a robotporszívót egy mobilalkalmazáson keresztül, miután gyanút fogott, hogy felesége megcsalja. Azt állította, hogy eredetileg arra akarta használni a készüléket, hogy beszéljen a nővel, de meglátott egy másik férfit a házban, ezért elindította a rögzítést. A videón a felesége meztelenül látszott a másik férfi előtt.

A férj ezt követően polgári pert indított felesége és a férfi ellen, azt állítva, hogy megsértették a házassági kötelezettségeket. A bíróság elrendelte, hogy a pár tagjai együttesen fizessenek neki 500 000 új tajvani dollárt (körülbelül 5 millió forintot), de a férj sem úszta meg szárazon. Felesége büntetőfeljelentést tett ellene, és azzal vádolta, hogy a beleegyezése nélkül készített róla privát felvételeket.

A férfi elismerte, hogy a porszívó segítségével készített felvételeket, de azt mondta, mindezt a polgári perhez szükséges bizonyítékok érdekében tette. A bíróság elutasította a védekezését, megállapítva, hogy a házastársi kötelezettségek nem írják felül az egyén magánélethez való jogát.

A robotporszívó lehetővé tette a férj számára, hogy élő közvetítést nézzen az alkalmazáson keresztül, de külön kellett aktiválnia a felvételi funkciót, mielőtt a videót menthette volna. A készülék állítólag hangjelzést adott ki a felvétel megkezdésekor. A bíróság azonban megállapította, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a feleség tudta volna, hogy felvétel készül, vagy hogy hozzájárult volna ahhoz.

A bíróság végül bűnösnek találta a férjet a magánélethez való jog megsértésében - írta a People.

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