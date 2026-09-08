"Ez gyerekmunka" - őszintén vallott színészi karrierje kezdetéről Dylan Sprouse

Dylan Sprouse visszatekintett karrierje kezdetére Hollywoodban, és néhány durva szóval illette a szórakoztatóipart.
A Wildmen podcast keddi, szeptember 1-jei epizódjában - amelyet Brendan Columbus író-rendezővel közösen vezet - a 34 éves korábbi Disney-sztár gyermekmunkának nevezte korai színészi karrierjét. A beszélgetés még azelőtt kezdődött, hogy a páros bemutatta volna vendégét, Mark Indelicatót, akit Sprouse elmondása szerint 12 vagy 13 éves kora óta ismer.
Együtt dolgoztunk a Zack és Cody élete egyik epizódján
- magyarázta, hozzátéve, hogy az epizód egy meghallgatásról szólt, amely a High School Musical promócióját szolgálta, mivel Sprouse színésztársa, Ashley Tisdale mindkettőben szerepelt.
Énekeltem és táncoltam. Disney-gyerek vagyok. Énekelnem és táncolnom kell
- mondta Sprouse, hozzátéve, hogy ezt egyáltalán nem szeret csinálni, hacsak nem komikus célból teszi
Az Apafej sztárja a 32 éves Indelicatót az egyik legtehetségesebb színésznek nevezte, akit ismer, megjegyezve, hogy mindketten a filmiparban nőttek fel.
Ez gyerekmunka. Amikor abban a korban karriert építesz... tudod, néhány gyerek szénbányákban dolgozott, és a bányakocsi ajtaját őrizte 15 évesen; mi meg csak énekeltünk és táncoltunk. De ez ettől még gyerekmunka
- mondta Sprouse nevetve.
Hozzátette, hogy alig várja, hogy Indelicatóval beszélhessen erről a témáról, mivel felnőttként - aki most is ugyanabban a filmiparban tevékenykedik - még mindig küzd néhány mentális gáttal.
Sprouse, aki Palvin Barbara férje, azon is elgondolkodott, hogy vajon a szerepeiben nem azt üldözi-e mind a mai napig, hogy újra gyerekként viselkedhessen.
Túlélők vagyunk, szó szerint
- mondta Indelicato Sprouse-nak, miután csatlakozott a beszélgetéshez.
A korábbi Disney-sztár felhozta azt a munkamániás hozzáállást, amelyet gyerekként fejlesztett ki, a 8 és 17 éves kora közötti folyamatos forgatások miatt.
Ez egy teljes irodai munka. Sokszor elmeséltem már ezt az embereknek. Amikor a televízióban dolgozol, az egy nappali munka. Bemész, bejelentkezel, kijelentkezel, van egy irodád... nyilván egy stúdióban vagy, ami más, de a munkaidő teljesen ugyanaz.
A látszólag hétköznapi rutin ellenére Sprouse elmondta, hogy ha a munka hirtelen eltűnik az életükből, hatalmas űr keletkezik mögötte.
Mivel már olyan régóta csináljuk, úgy érzem, az önbecsülésem sokáig szervesen összefüggött a munkaképességemmel és a forgatáson való részvételemmel
- mondta Sprouse.
Indelicato egyetértett, bevallva, hogy ő is megtapasztalta a saját szorongását, amikor nem dolgozott.
Szerencsés voltam, hogy van egy egypetéjű ikertestvérem, aki pontosan ugyanezt élte át, ugye?
- tette hozzá Sprouse testvéréről, Cole-ról.
Indelicato rámutatott, hogy az ikrek nemcsak ugyanazokat az élményeket osztották meg, hanem pontosan ugyanabban az időben is élték át azokat, mint a Zack és Cody élete többi szereplője. Dylan szerint bár az, hogy fiatalon egy sikeres televíziós műsort forgatott az ikertestvérével, egy kész érzelmi hullámvasút volt, hálás amiért vannak olyan emberek, mint Cole és Indelicato, akikkel teljesen megértik egymást - írta a People.
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