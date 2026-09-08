"Ez gyerekmunka" - őszintén vallott színészi karrierje kezdetéről Dylan Sprouse

Dylan Sprouse visszatekintett karrierje kezdetére Hollywoodban, és néhány durva szóval illette a szórakoztatóipart.

Őszintén vallott színészi karrierje kezdetéről Dylan Sprouse. Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto

Őszintén vallott színészi karrierje kezdetéről Dylan Sprouse

A Wildmen podcast keddi, szeptember 1-jei epizódjában - amelyet Brendan Columbus író-rendezővel közösen vezet - a 34 éves korábbi Disney-sztár gyermekmunkának nevezte korai színészi karrierjét. A beszélgetés még azelőtt kezdődött, hogy a páros bemutatta volna vendégét, Mark Indelicatót, akit Sprouse elmondása szerint 12 vagy 13 éves kora óta ismer.

Együtt dolgoztunk a Zack és Cody élete egyik epizódján

- magyarázta, hozzátéve, hogy az epizód egy meghallgatásról szólt, amely a High School Musical promócióját szolgálta, mivel Sprouse színésztársa, Ashley Tisdale mindkettőben szerepelt.

Énekeltem és táncoltam. Disney-gyerek vagyok. Énekelnem és táncolnom kell

- mondta Sprouse, hozzátéve, hogy ezt egyáltalán nem szeret csinálni, hacsak nem komikus célból teszi

Az Apafej sztárja a 32 éves Indelicatót az egyik legtehetségesebb színésznek nevezte, akit ismer, megjegyezve, hogy mindketten a filmiparban nőttek fel.

Ez gyerekmunka. Amikor abban a korban karriert építesz... tudod, néhány gyerek szénbányákban dolgozott, és a bányakocsi ajtaját őrizte 15 évesen; mi meg csak énekeltünk és táncoltunk. De ez ettől még gyerekmunka

- mondta Sprouse nevetve.

Hozzátette, hogy alig várja, hogy Indelicatóval beszélhessen erről a témáról, mivel felnőttként - aki most is ugyanabban a filmiparban tevékenykedik - még mindig küzd néhány mentális gáttal.

Sprouse, aki Palvin Barbara férje, azon is elgondolkodott, hogy vajon a szerepeiben nem azt üldözi-e mind a mai napig, hogy újra gyerekként viselkedhessen.

Túlélők vagyunk, szó szerint

- mondta Indelicato Sprouse-nak, miután csatlakozott a beszélgetéshez.

A korábbi Disney-sztár felhozta azt a munkamániás hozzáállást, amelyet gyerekként fejlesztett ki, a 8 és 17 éves kora közötti folyamatos forgatások miatt.

Ez egy teljes irodai munka. Sokszor elmeséltem már ezt az embereknek. Amikor a televízióban dolgozol, az egy nappali munka. Bemész, bejelentkezel, kijelentkezel, van egy irodád... nyilván egy stúdióban vagy, ami más, de a munkaidő teljesen ugyanaz.

A látszólag hétköznapi rutin ellenére Sprouse elmondta, hogy ha a munka hirtelen eltűnik az életükből, hatalmas űr keletkezik mögötte.

Mivel már olyan régóta csináljuk, úgy érzem, az önbecsülésem sokáig szervesen összefüggött a munkaképességemmel és a forgatáson való részvételemmel

- mondta Sprouse.