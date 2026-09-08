Nicole Kidman megrázó vallomása mindenkit meglepett: gyerekként komoly problémával küzdött

Nicole Kidman egy olyan gyermekkori nehézségről nyílt meg, amelyről kevesen tudják, hogy hosszú éveken át megkeserítette az életét. Az Oscar-díjas színésznő elárulta, hogy gyermekkori dadogással küzdött, és sokszor hiába tudta pontosan, mit szeretne mondani, egyszerűen nem jöttek ki szavak a száján. A beszédprobléma azonban nem törte meg őt: éppen ellenkezőleg, megtanulta leküzdeni a félelmeit és ebben hatalmas segítséget nyújtott számára a színészkedés.

Nicole Kidman gyermekkori dadogásáról vallott (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Az Átkozott boszorkák 2. színésznője legutóbbi interjújában gyermekkori nehézségeiről vallott

színésznője legutóbbi interjújában gyermekkori nehézségeiről vallott Nicole Kidman dadogása miatt sokszor nem volt képes kifejezni magát: pontosan tudta, mit akar mondani, de nem jöttek ki szavak a száján

dadogása miatt sokszor nem volt képes kifejezni magát: pontosan tudta, mit akar mondani, de nem jöttek ki szavak a száján Az Oscar-díjas színésznőnek végül a színészkedés segített leküzdeni félelmeit.

Nicole Kidman gyermekkori dadogásáról vallott

Az Oscar-díjas színésznő az Átkozott boszorkák 2. című új filmje népszerűsítése közben meglepő vallomást tett gyermekkori nehézségeiről. Nicole Kidman dadogással küzdött kiskorában, ami miatt még a megszólalás is komoly gondot jelentett számára. Az interjúban elárulta, hogy sokszor pontosan tudta, mit akar mondani, mégsem jöttek ki szavak a száján:

Próbáltam megszólalni, de nem jött ki hang a torkomon.

Ez rendkívül frusztráló volt számára és emiatt nagyon félénk volt egész gyerekkorában.

Sandra Bullockot is meglepte Nicole Kidman dadogással kapcsolatos vallomása

Az interjú közben az Átkozott boszorkák 2. másik nagy sztárja, Sandra Bullock is jelen volt, akit szintén nagyon meglepett a vallomás. Fogalma sem volt arról, hogy kolléganője, Nicole Kidman dadogással küzdött gyerekkorában. Az Oscar-díjas színésznő azonban megnyugtatta, hogy már teljesen túl van a traumán és egy stratégia segítségével legyőzte a beszédmegakadását. Állítása szerint gyerekként azt a tanácsot adták neki, hogy tartson szünetet és gondolja át, mit szeretne mondani.

Amikor kicsi voltam, mindenki mindig azt mondta, hogy állj meg, tarts szünetet, gondold át, mit akarsz mondani, és csak utána mondd ki.

Az Átkozott boszorkák 2. sztárjának pedig bejött ez a technika és azóta is ezt alkalmazza. Úgy véli, ezért is beszél mindig rendkívül halkan és nyugodtan.