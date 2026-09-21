Luna, a Farm VIP sztárja elárulta, milyen az anyaság: „Sokkal rosszabbra számítottam”

Néhány hete teljesen új fejezet kezdődött Luna életében: nyáron megszületett a kisfia, aki azóta minden napját bearanyozza. A Farm VIP sztárja most a Borsnak mesélt arról, hogyan éli meg az anyaság első időszakát, és úgy tűnik, egyelőre minden várakozását felülmúlja a kisbaba érkezése.

A Farm VIP sztárja kisfia idén nyáron született (Fotó: TV2)

A Farm VIP sztárja már édesanya

Luna gyermeke, a hét hetes kisfiú ugyanis meglepően nyugodt baba, így Luna is sokkal könnyebben alkalmazkodott az új élethelyzethez, mint amire előzetesen számított. Bár igyekezett minden eshetőségre felkészülni, végül kellemes meglepetésként érte, hogy milyen kiegyensúlyozottak a mindennapjaik.

Sokkal rosszabbra számítottam. Igazából fel voltam készülve a legrosszabbra, hogy nem fogok aludni, hasfájós lesz, üvölteni fog. Szerintem az volt a trükköm, hogy a legrosszabbat vártam, és ahhoz képest meg egy pozitív csalódás az egész. Amíg a pocakban volt, nagyon sokat manifesztáltam, hogy nyugodt legyen és aludjon, mert nekem nagyon fontos az alvás. És mikor kijött, ez valóra vált, mert eszik és alszik, így felváltva, és nincsenek sírós időszakai. Szerencsére a párommal is nagyon jól meg tudjuk osztani ezeket a feladatokat. Ha van például sajtótájékoztató, vagy ilyen Farm VIP-s találkozó, vagy csajos vacsik, akkor ő itthon tud maradni vele, vigyázz rá, abszolút rá merem bízni

– árulta el Luna.

Luna kisfia érkezése tehát nem jelentette azt, hogy nem lesz egy nyugodt perce sem. Ráadásul a párja is aktívan kiveszi a részét a teendőkből, így mindketten tudnak időt szakítani arra is, ami feltölti őket.

„Szerencsés vagyok, mert mindkettőnknek van ideje mindenre, amit szeretne” – fogalmazott.

Luna élvezi az anyaság minden percét (Fotó: TV2)

Luna párja mindenben az édesanya segítségére van

Az első hetekben ráadásul különösen nagy szerep hárult az édesapára. Mivel Luna császármetszéssel hozta világra gyermekét, közvetlenül a szülés után még segítségre volt szüksége, így a párja már a kezdetektől rengeteget tett azért, hogy minden gördülékenyen menjen.

„Abszolút az elejétől fogva kivette maximálisan a részét mindenből. Mivel császáros baba volt, ezért ő kapta kézbe, miután megszületett. Akkor én még nem tudtam felállni, ezért addig ő pelenkázta, neki mutattak meg mindent, és tök vicces volt, mert az első pelenkázásomat nekem ő mutatta meg, hogy akkor hogyan is kell csinálni. Úgyhogy, ő tanított be engem, meg tőle kérdeztem, hogyan mutatták neki a nővérek, mit csináltak, és akkor ő volt a főni” – mesélte nevetve.