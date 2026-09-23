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Már fagyhat is reggel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fagyzugos
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 07:00
fagyponthajnalban
Szerdán és csütörtökön a reggelek már elég csípősek lesznek.

Szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomolyfelhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk, helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.

Fotó: Pexels

Csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében észak felől elszórtan záporok, a Dunántúlon helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.

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