Már fagyhat is reggel

Szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomolyfelhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk, helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.

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Csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében észak felől elszórtan záporok, a Dunántúlon helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.