Már a pokolba húzták, amikor megszólalt Isten – hátborzongató vallomást tett a halálból visszatért nő

Az emberiség hajnala óta foglalkoztat bennünket a nagy kérdés: mi történik velünk a halál után? Egy nő most azt állítja, ő már tudja a választ. LuAnn VanBuskirk elmondása szerint halálközeli élményének köszönhetően megtapasztalta, mi várhat az emberre a túlvilágon, és választás elé került a mennyország és a pokol között. Úgy véli, ijesztően közel jutott az utóbbihoz, miután fiatalon elfordult Istentől.



A pokolba rántották halálközeli élménye során – azt állítja, Isten szólt hozzá Fotó: artin1 / shutterstock

A pokolba rántották halálközeli élménye során – azt állítja, Isten szólt hozzá

LuAnn mindössze 18 éves volt, amikor állítása szerint átélte a hátborzongató élményt. Az Egyesült Államokban, Michigan államban kerékpározott, amikor egy kereszteződésnél egy pillanatnyi figyelmetlenség végzetesnek bizonyult: elütötte egy teherautó, az ütközés erejétől pedig lerepült a biciklijéről, és élet-halál közötti állapotba került.

Beszámolója szerint ezután a halálközeli élményekre jellemző módon felülről látta saját testét. Ami azonban ezután következett, az elmondása alapján már inkább Dante poklának egyik jelenetére emlékeztetett. Azt állítja, hogy a mélységből egy félelmetes, göcsörtös ujjú kéz nyúlt felé, megragadta, majd lefelé kezdte húzni.

LuAnn úgy emlékszik, kis híján a pokol mélyére rántották, ahol egy sárga ködbe burkolózó várost is látott. Állítása szerint ekkor maga az Úr avatkozott közbe, és egy súlyos figyelmeztetéssel fordult hozzá. LuAnn elmondása szerint a mélységben egyszer csak fülsiketítő robaj hallatszott, majd megszólalt egy hang, amelyről úgy véli, maga Isten szólt hozzá. A nő szerint a hangból egyértelműen érezhető volt a harag amiatt, ahogyan addigi életét élte.

Azt is elismerte, hogy korábban gúnyt űzött Istenből, ezért úgy gondolja, azt mutatták meg neki, milyen következményekkel járhat, ha továbbra is elutasítja a hitet. Állítása szerint Isten mindössze ennyit mondott neki: „Az én igém ezt mondja”.

A nő ekkor értette meg azt is, hogy saját szabad akaratából meghozott döntései miatt „a pokolra kerül”. LuAnn bevallása szerint korábban alkoholt fogyasztott és marihuánát is használt. A félelmetes élmény közben azt mondta az Úrnak, hogy ismeri Jézus Krisztust. Ekkor azonban ismét megszólalt a mennydörgésszerű hang, amely LuAnn elmondása szerint olyan erővel rázta meg, hogy szinte beleremegett.

Még a démonok is hisznek Jézusban. Mitől gondolod, hogy te különb vagy náluk?

– idézte fel a nő a hátborzongató üzenetet.