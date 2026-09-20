Már a pokolba húzták, amikor megszólalt Isten – hátborzongató vallomást tett a halálból visszatért nő

Az emberiség hajnala óta foglalkoztat bennünket a nagy kérdés: mi történik velünk a halál után? Egy nő most azt állítja, ő már tudja a választ. LuAnn VanBuskirk elmondása szerint halálközeli élményének köszönhetően megtapasztalta, mi várhat az emberre a túlvilágon, és választás elé került a mennyország és a pokol között. Úgy véli, ijesztően közel jutott az utóbbihoz, miután fiatalon elfordult Istentől.
LuAnn mindössze 18 éves volt, amikor állítása szerint átélte a hátborzongató élményt. Az Egyesült Államokban, Michigan államban kerékpározott, amikor egy kereszteződésnél egy pillanatnyi figyelmetlenség végzetesnek bizonyult: elütötte egy teherautó, az ütközés erejétől pedig lerepült a biciklijéről, és élet-halál közötti állapotba került.
Beszámolója szerint ezután a halálközeli élményekre jellemző módon felülről látta saját testét. Ami azonban ezután következett, az elmondása alapján már inkább Dante poklának egyik jelenetére emlékeztetett. Azt állítja, hogy a mélységből egy félelmetes, göcsörtös ujjú kéz nyúlt felé, megragadta, majd lefelé kezdte húzni.
LuAnn úgy emlékszik, kis híján a pokol mélyére rántották, ahol egy sárga ködbe burkolózó várost is látott. Állítása szerint ekkor maga az Úr avatkozott közbe, és egy súlyos figyelmeztetéssel fordult hozzá. LuAnn elmondása szerint a mélységben egyszer csak fülsiketítő robaj hallatszott, majd megszólalt egy hang, amelyről úgy véli, maga Isten szólt hozzá. A nő szerint a hangból egyértelműen érezhető volt a harag amiatt, ahogyan addigi életét élte.
Azt is elismerte, hogy korábban gúnyt űzött Istenből, ezért úgy gondolja, azt mutatták meg neki, milyen következményekkel járhat, ha továbbra is elutasítja a hitet. Állítása szerint Isten mindössze ennyit mondott neki: „Az én igém ezt mondja”.
A nő ekkor értette meg azt is, hogy saját szabad akaratából meghozott döntései miatt „a pokolra kerül”. LuAnn bevallása szerint korábban alkoholt fogyasztott és marihuánát is használt. A félelmetes élmény közben azt mondta az Úrnak, hogy ismeri Jézus Krisztust. Ekkor azonban ismét megszólalt a mennydörgésszerű hang, amely LuAnn elmondása szerint olyan erővel rázta meg, hogy szinte beleremegett.
Még a démonok is hisznek Jézusban. Mitől gondolod, hogy te különb vagy náluk?
– idézte fel a nő a hátborzongató üzenetet.
LuAnn állítása szerint ezután múltjának valamennyi bűnével szembesítették, egyiket a másik után idézték fel előtte, míg végül választás elé került: elfogadja-e Istent. A nő úgy fogalmazott, „lelki fájdalmat” érzett, az átéltek pedig gyökeresen megváltoztatták.
Halálközeli élménye előtt LuAnn saját bevallása szerint kételkedett Istenben, és nem értette, miért engedi, hogy ennyi szenvedés érje. A történtek után azonban – mint mondja – megingathatatlanná vált a hite.
A különös túlvilági élmény állítása szerint ezzel még korántsem ért véget. Arról is beszámolt, hogy különféle jeleket kapott, sőt a keresztény hagyomány jól ismert alakjaival is találkozott. Elmondása szerint Keresztelő Jánossal is szembekerült, valamint látott egy apácát, akiről úgy véli, hogy Mária, Jézus édesanyja volt.
A nő azt állítja, később apai ágon elhunyt rokonaival is találkozott, köztük nagybátyjával és annak házastársával, akik a beszámolója szerint segítséget nyújtottak neki – számolt be róla a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.