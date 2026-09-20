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Már a pokolba húzták, amikor megszólalt Isten – hátborzongató vallomást tett a halálból visszatért nő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halálközeli élmény
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 20. 19:00
túlvilágmennybalesetpokol
Mindössze 18 éves volt, amikor egy teherautó elütötte, és kis híján az életét vesztette. LuAnn VanBuskirk azt állítja, ekkor olyan hátborzongató halálközeli élményben volt része, amely örökre megváltoztatta az életét: kívülről látta saját testét, majd egy félelmetes kéz a mélység felé kezdte húzni. A nő szerint már a pokol kapujában járt, amikor mennydörgésszerű hangot hallott – és meg volt győződve róla, hogy maga Isten szólt hozzá.
N.T.
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Az emberiség hajnala óta foglalkoztat bennünket a nagy kérdés: mi történik velünk a halál után? Egy nő most azt állítja, ő már tudja a választ. LuAnn VanBuskirk elmondása szerint halálközeli élményének köszönhetően megtapasztalta, mi várhat az emberre a túlvilágon, és választás elé került a mennyország és a pokol között. Úgy véli, ijesztően közel jutott az utóbbihoz, miután fiatalon elfordult Istentől.

A pokolba rántották halálközeli élménye során – azt állítja, Isten szólt hozzá

A pokolba rántották halálközeli élménye során – azt állítja, Isten szólt hozzá Fotó: artin1 / shutterstock

A pokolba rántották halálközeli élménye során – azt állítja, Isten szólt hozzá

LuAnn mindössze 18 éves volt, amikor állítása szerint átélte a hátborzongató élményt. Az Egyesült Államokban, Michigan államban kerékpározott, amikor egy kereszteződésnél egy pillanatnyi figyelmetlenség végzetesnek bizonyult: elütötte egy teherautó, az ütközés erejétől pedig lerepült a biciklijéről, és élet-halál közötti állapotba került.

Beszámolója szerint ezután a halálközeli élményekre jellemző módon felülről látta saját testét. Ami azonban ezután következett, az elmondása alapján már inkább Dante poklának egyik jelenetére emlékeztetett. Azt állítja, hogy a mélységből egy félelmetes, göcsörtös ujjú kéz nyúlt felé, megragadta, majd lefelé kezdte húzni.

LuAnn úgy emlékszik, kis híján a pokol mélyére rántották, ahol egy sárga ködbe burkolózó várost is látott. Állítása szerint ekkor maga az Úr avatkozott közbe, és egy súlyos figyelmeztetéssel fordult hozzá. LuAnn elmondása szerint a mélységben egyszer csak fülsiketítő robaj hallatszott, majd megszólalt egy hang, amelyről úgy véli, maga Isten szólt hozzá. A nő szerint a hangból egyértelműen érezhető volt a harag amiatt, ahogyan addigi életét élte.

Azt is elismerte, hogy korábban gúnyt űzött Istenből, ezért úgy gondolja, azt mutatták meg neki, milyen következményekkel járhat, ha továbbra is elutasítja a hitet. Állítása szerint Isten mindössze ennyit mondott neki: „Az én igém ezt mondja”.

A nő ekkor értette meg azt is, hogy saját szabad akaratából meghozott döntései miatt „a pokolra kerül”. LuAnn bevallása szerint korábban alkoholt fogyasztott és marihuánát is használt. A félelmetes élmény közben azt mondta az Úrnak, hogy ismeri Jézus Krisztust. Ekkor azonban ismét megszólalt a mennydörgésszerű hang, amely LuAnn elmondása szerint olyan erővel rázta meg, hogy szinte beleremegett.

Még a démonok is hisznek Jézusban. Mitől gondolod, hogy te különb vagy náluk?

– idézte fel a nő a hátborzongató üzenetet.

LuAnn állítása szerint ezután múltjának valamennyi bűnével szembesítették, egyiket a másik után idézték fel előtte, míg végül választás elé került: elfogadja-e Istent. A nő úgy fogalmazott, „lelki fájdalmat” érzett, az átéltek pedig gyökeresen megváltoztatták.

Halálközeli élménye előtt LuAnn saját bevallása szerint kételkedett Istenben, és nem értette, miért engedi, hogy ennyi szenvedés érje. A történtek után azonban – mint mondja – megingathatatlanná vált a hite.

A különös túlvilági élmény állítása szerint ezzel még korántsem ért véget. Arról is beszámolt, hogy különféle jeleket kapott, sőt a keresztény hagyomány jól ismert alakjaival is találkozott. Elmondása szerint Keresztelő Jánossal is szembekerült, valamint látott egy apácát, akiről úgy véli, hogy Mária, Jézus édesanyja volt.

A nő azt állítja, később apai ágon elhunyt rokonaival is találkozott, köztük nagybátyjával és annak házastársával, akik a beszámolója szerint segítséget nyújtottak neki – számolt be róla a Daily Star

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