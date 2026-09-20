Mosolygós arc, sötét titkok: 5 női sorozatgyilkos, akitől rettegett a világ

A közvélemény gyakran férfiakhoz köti a sorozatgyilkosság fogalmát, de a történelemben több női sorozatgyilkos is ismert.

Több elkövető hosszú éveken keresztül képes volt eltitkolni valódi tevékenységét.

Egyes női sorozatgyilkosok olyan szerepben éltek, amelyhez bizalom társult, például családtagként vagy szállásadóként.

Az indítékok között szerepelt a pénzügyi haszonszerzés, valamint kiszolgáltatott emberek célba vétele.

A felsorolt öt eset nem hivatalos rangsor, hanem ismert és hírhedt női sorozatgyilkossági ügyek bemutatása.

A sorozatgyilkosság fogalmához a közvélemény gyakran egy titokzatos, rejtőzködő férfi alakját társítja. A valóság azonban ennél jóval összetettebb. A történelem során több nő is elkövetett egymást követő gyilkosságokat, és akadtak közöttük olyanok, akik éveken keresztül képesek voltak elrejteni valódi arcukat a környezetük elől.Különösen hátborzongatóvá teszi ezeket az ügyeket, hogy több elkövető olyan szerepben élt, amelyhez éppen a bizalom kapcsolódott. Mások pénzügyi hasznot reméltek, megint mások olyan embereket választottak áldozatul, akik kiszolgáltatott helyzetben voltak. Az alábbi ötös lista nem hivatalos rangsor: olyan hírhedt női sorozatgyilkosokat mutatunk be, akiknek története a mai napig foglalkoztatja a kriminalisztikát és a közvéleményt.

Az egyik legismertebb női sorozatgyilkos a hányattatott gyermekkort megélt, majd utcai prostituált Eileen Wournous.

Fotó: Stefano Guidi / Getty Images

Ők voltak a legveszélyesebb női sorozatgyilkosok

1. Nannie Doss – a „mosolygó nagymama” sötét titka

Nannie Doss első pillantásra aligha tűnt volna olyasvalakinek, akitől bárkinek tartania kellene. Az amerikai nő mégis a 20. század egyik legismertebb női sorozatgyilkosává vált. A sajtó a „Giggling Granny”, vagyis nagyjából „kuncogó nagymama” néven emlegette.

Doss 1927 és 1954 között több ember haláláért volt felelős, és a hatóságok szerint áldozatai között férjek és közeli hozzátartozók is voltak. Gyilkosságai jelentős részében mérgezést alkalmazott. Ügye 1954-ben robbant ki igazán, amikor ötödik férje, Samuel Doss halála után a vizsgálatok mérgezésre utaltak.

A nő végül vallomást tett, és több gyilkosságot is beismert. Bár csak egy gyilkosság miatt ítélték el, a hatóságok számos további halálesetet kapcsoltak hozzá. Életfogytiglani börtönbüntetését töltötte, amikor 1965-ben meghalt.