Lola már több mint 20 éve áll színpadon: „Fontos, hogy a közönség azt a nőt lássa, aki mostanra lettem”

Korsós Judit, azaz Lola nevét több mint 20 évvel ezelőtt ismerhette meg az ország, amikor mindössze 16 éves volt, és dalait máig rengetegen szeretik. Ráadásul az elmúlt években egyre népszerűbbek az olyan koncertek, ahol a 2000-es évek zenei világát elevenítik fel, egy ilyenen lépett fel Lola is nyáron az EFOTT fesztiválon, ami igazán nosztalgikus érzés volt számára. Ennek ellenére nem szeretne már újra az a fiatal lány lenni, aki egykor volt. Erről most az Borsnak mesélt.

Bár első pillantásra el sem hinnénk, hogy Lola hány éves, hiszen az elmúlt 20 évben szinte semmit nem változott (Fotó: Gábor Zoltán)

Lola immár több mint 20 éve tevékenykedik a zeneiparban, így a rajongói végigkövethették, hogyan válik 16 éves fiatal lányból 38 éves felnőtt nővé. Ráadásul az énekesnő tavaly ősszel édesanya is lett, ami miatt egy időre visszavonult a színpadtól. Nyáron azonban, az EFOTT Fesztivál kedvéért kivételt tett, és a Viva TV egykori sztárjaival együtt lépett fel.

„Érdekes érzés volt ez az EFOTT-os koncert, mondhatni egy időutazás volt, és nagyon-nagyon jól esett. De valójában már nem szeretnék újra az a tizenéves vagy huszonéves lány lenni, aki ezeknek a daloknak az idejében voltam. Sőt, azt hiszem, az nagyon furcsa is lenne, ha erre vágynék” – kezdte Lola.

Hál' Istennek nagyon szeretem az életemet, azt, ami most van, és azt, amilyen most vagyok. Úgyhogy nosztalgiázni jó volt, de már nem akarnám minden nap azt csinálni, amit 20 éve. Nyilván a saját dalaimat a koncerteken eléneklem, de már nem a 16 éves Lola áll színpadra, és nekem az a fontos, hogy a közönség azt a nőt lássa, aki mára lettem, mert felnőttem, nem akarok egy kislányt játszani

– magyarázta.

Lola kislánya születése óta még inkább érzi az idő múlását, de nem bánja, hiszen imádja az életét (Fotó: Zsolnai Dóri/hot! magazin)

Lola közönsége vele együtt nőtt fel

Az énekesnő úgy érzi, nem csak ő maga, a rajongói szintén vele együtt értek meg, és ez így van rendjén. Mindig örül, ha meg tudja fogni a fiatalokat, de ehhez nem akar ő maga is annak tűnni.

„Én azt gondolom, hogy a közönség okos, és nem várja senki azt, hogy olyan legyek, mint sok évvel ezelőtt. Ők is felnőttek, nekik is családjuk, gyerekeik lettek, és hogyha például ezzel a nosztalgikus fellépéssel örömet tudtam nekik szerezni, akkor annak nagyon örülök, de azért tisztában vannak azzal, hogy eltelt 20 év. Ők ezt az időszakot végigkövették, úgyhogy én azt gondolom: nem okozok nekik csalódást. A jövőben pedig éppúgy mindent meg fogok tenni, hogy tetszen nekik, amit csinálok, de ez eddig sem volt másként” – jelentette ki az énekesnő, aki szeptember 20-ától a Sztárban Sztár 2026-os évadában versenyez majd.