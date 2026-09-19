Ez a top 5 legszebb őszi kirándulóhely Budapest környékén

Őszi túraötletek Budapest közvetlen közelében, a könnyű sétáktól a sziklás ösvényekig.

Gyönyörű panorámapontok a Dunakanyarra és a Budai-hegységre a legszebb színekben.

Családi és kezdő útvonalak vízeséssel, várromokkal és híres filmforgatási helyszínnel.

A szeptemberi és októberi hétvégék tökéletes alkalmat teremtenek arra, hogy kicsit kiszabaduljunk a hétköznapi hajtásból, és friss levegőt szívjunk a szabadban. A környékbeli természeti kincsek felfedezése ráadásul nem igényel többórás utazást vagy bonyolult szervezést. A változatos túraútvonalak között mindenki megtalálja a fizikai kondíciójának és kedvének leginkább megfelelő terepet. A közeli tölgyesek és fenyvesek ilyenkor mutatják a legszebb arcukat, ahogy a színesedő lombozat között átszűrődik az kora őszi napsütés. Érdemes kihasználni a kellemes időjárást, hiszen Budapest kirándulóhelyei számtalan könnyebben és nehezebben teljesíthető útvonalat rerejtenek magukban.

Budapest kirándulóhelyei izgalmas helyszíneket kínálnak, ilyen például a Csergezán Pál-kilátó is.

Fotó: wikipedia/Antissimo

Melyek a legszebb őszi útvonalak, amiket érdemes bejárni, ha Budapest kirándulóhelyei szerepelnek a bakancslistán?

Prédikálószék és a Vadálló-kövek

A Visegrádi-hegység egyik legnépszerűbb és leglátványosabb célpontja kihagyhatatlan élményt nyújt az őszi szezonban. A meredek, sziklás ösvényeken felkapaszkodva a Vadálló-kövek különleges vulkáni alakzataiban gyönyörködhetünk. A csúcsra érve a kilátóból páratlan panoráma nyílik a Dunakanyar dupla kanyarulatára és a szemközti Börzsöny szineire.

Solymári vár és a Jegenye-völgy

A Budai-hegység északi részén található útvonal ideális választás egy könnyed, családbarát délutáni sétához. A völgyben kanyargó Paprikás-patak mentén haladva elérjük a környék legnagyobb, több méter magas zuhatagát. A séta végén érdemes felmenni a restaurált várromhoz, ahonnan remek kilátás nyílik a Solymári-medencére.

Nagy-Kopasz és a Csergezán Pál-kilátó

A Budai-hegység legmagasabb pontja Páty és Telki felől is kényelmesen megközelíthető erdei utak segítségével. A csúcson álló, különleges építészeti megoldásokkal készült vörösfenyő kilátó tetejéről teljes körpanoráma tárul elénk. Tiszta őszi időben nemcsak a szomszédos hegygerinceket, hanem akár a Mátra vonulatait is tisztán látni.