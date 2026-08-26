Drámai vallomást tett a szerelmi bánatról Ember Márk: „A szerelemnek a része az elmúlás is!”

A Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilmmel és az abból kilépő Kuplung zenekar történetével egy új szívtipró trió hódította meg a hazai sztárvilágot. Ember Márk, Kirády Marcell és Marics Peti nemcsak a mozivásznon és a koncertszínpadokon váltanak ki mély érzelmeket, hanem a magánéletükkel is folyamatosan foglalkoztatják a közönséget. Noha a filmbéli karakterek a nosztalgikus slágereken keresztül a szívfájdalom legkülönbözőbb árnyalatait élik át, a fiatal művészek valós civil státusza rendkívül sokszínű. Míg a fiúk egyike már a házasság és a családalapítás nyugalmában él, addig a másik egy bimbózó zenész-színész kapcsolatot ápol, a harmadik pedig szingliként, a függetlenséget megélve koncentrál a karrierjére. Nem csoda, hogy a szerelmi bánat feldolgozásáról is egészen eltérő tapasztalatok alapján nyilatkoznak.

Ember Márk házassága tükrében érdekes kijelentést tett (Fotó: Bors)

Ember Márk felesége vajon mit szól majd ehhez?

Ember Márk magánélete az elmúlt időszakban igazi révbe érésről tanúskodik, a színész-énekes egy korábbi szakítást követően újra egymásra talált szerelmével, Havasi Virággal, akivel meghitt esküvőn kötötték össze az életüket, és már az első gyermekük érkezését várják. Ember Márk a csalódások elkerülhetetlenségét a maga őszinte, belenyugvó módján látja:

Van egy szomorú hírem, a szerelmi bánat ellen nem lehet semmit se tenni, az van, ha jön, úgy kell felfogni, hogy a szerelemnek a része az elmúlás is

– jelentette ki. A színdarabokban és a moziban egyaránt bizonyító Kirády Marcell szintén boldog párkapcsolatban él, a tehetséges színész a Megasztárban feltűnt énekesnővel, Bánsági Petronellával alkot egy párt. A fiatalok figyelme a képernyőn keresztül terelődött egymásra, kapcsolatukat pedig a közös zenei érdeklődés is erősíti. Kirády Marcell a szívfájdalom megélésében a racionális higgadtságra helyezi a hangsúlyt: „Szerintem higgadtnak kell maradni, bármennyit is sopánkodom amiatt, ami történt, meg kell őrizni az embernek a hidegvérét és tovább kell mennie, mert ha benne ragad egy spirálban, akkor azt érzi, hogy az egész élete ezen az egy lányon múlik. Akár még egy csalódás építhet is…”