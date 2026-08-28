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Sváby András kutyájáról vallott: „Együtt szomorkodik és együtt nevet velem”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 28. 10:00
kutyuskeverékkutyájaKarcsi
Tíz éve annak, hogy Karcsika a televíziós életének része lett. Sváby András kutyája egy vidéki ház udvarán született, és innen került a családba. Gazdáját azóta sem szívesen hagyja magára egyetlen pillanatra sem.

Ritka az olyan mély és megbonthatatlan kötelék ember és állat között, mint amilyen Sváby András kutyája és a televíziós között alakult ki az elmúlt évtizedben.

Sváby András kutyája, Karcsika.
Sváby András kutyája, Karcsika igazi családtag
(Fotó: hot! magazin/archív)
  • Sváby András tíz éve fogadta örökbe keverék kutyáját, Karcsikát
  • Karcsika igazi csodakutya, akit soha semmire nem kellett tanítani
  • A négylábú szinte gondolatolvasóként érzi gazdája minden rezdülését és hangulatát
  • Karcsika a tévés mindennapjainak és személyes márkájának is szerves része lett
  • A tízéves kutyus még mindig pörgős, de gazdáját már aggasztja az idő múlása

Sváby András kutyájáról vallott: „Soha semmire nem kellett tanítanunk”

Egy évtizede már, hogy egy szerencsés véletlen folytán teljesen megváltozott Sváby András élete. A keverék kutyus nem a legideálisabb körülmények közül érkezett, ám amint rátaláltak, azonnal tudták, hogy összetartoznak.

„Megláttuk, és azonnal ez a név jutott eszünkbe. Csodakutya, szerintem nincs még egy ennyire értelmes négylábú a Földön. Amikor elhoztuk, azt vettük észre, hogy az első másodperctől kezdve szobatiszta. Ha sétálunk, keres egy bokrot, és oda bújik el elvégezni a nagydolgát, sosem a járdán teszi. Soha semmire nem kellett tanítanunk” – mondta Sváby András kutyájáról Karcsikáról a hot!-nak. Karcsika nem egy törzskönyvezett alomból, hanem egy sokszínű, keverék kiskutyákból álló társaságból került a műsorvezetőhöz.

Sváby András kutyája milyen fajta?

Sokakat érdekel, hogy pontosan milyen fajta kutya Karcsika, a műsorvezető többek között erről is mesél nekünk annak kapcsán, hogy hogyan került hozzá kedvence.

Keverék kutyus, és tulajdonképpen egy szerencsés véletlen folytán került hozzám. Nem bántak rosszul vele, de nem a legjobb körülmények között jött a világra. Az alomban, ahová született, sokféle kutyus volt, mindenféle keverék – és volt Karcsika. Andi, a kedvesem úgy emlékszik, hogy ő volt a névadó, én pedig arról vagyok meggyőződve, hogy én

A műsorvezető elárulta, hogyha teheti, mindenhová magával viszi négylábú kedvencét. Nemrég például a Most Wanted című reality-ben is együtt szerepeltek. 

„A mindennapjaim ­része lett. Ha elugrom a Balatonhoz egyetlen estére, akkor is itt van mellettem. Van, hogy nem minden esetben szeretném magammal vinni, de mivel gondolatolvasó, pontosan tudja, hogy mikor indulok el. Általában szeret otthon lenni, de ilyenkor kislisszol az ajtón, és jön velem” – mondta András, aki szerint Karcsika a kora ellenére még mindig nagyon fitt és játékos. 

Hány éves Sváby András kutyája, Karcsika?

„Júliusban volt tíz éve annak, hogy velem van. Akkoriban több jelentős dolog is történt ­velem: megszületett ­a kisfiam, elindult a Heti Napló. Karcsi már benne van a korban, de ugyanolyan fiatalos, mint amikor hozzám került. Pörgős, nincs belassulva, és imád ­játszani is. Nemcsak a brandem, hanem az életem része is. Tudom, hogy lassan el kell ­kezdenem felkészülni arra, hogy egy napon nem lesz, és ez nagyon megijeszt.”

„Az első pillanattól családtag, és ezt ő maga is így gondolja. Mindig együtt rezgünk, átveszi a hangulatomat, így együtt szomorkodik és együtt nevet velem. Utazás alatt is hihetetlenül viselkedik: ha idegen helyre is megyünk, a megérkezés előtt negyedórával elkezd nézelődni, mert tudja, hogy lassan megérkezünk.”

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További részletek a legfrissebb hot! magazinban!
(Fotó: hot! magazin)

 

 

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