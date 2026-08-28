Sváby András kutyájáról vallott: „Együtt szomorkodik és együtt nevet velem”

Ritka az olyan mély és megbonthatatlan kötelék ember és állat között, mint amilyen Sváby András kutyája és a televíziós között alakult ki az elmúlt évtizedben.

Sváby András kutyája, Karcsika igazi családtag

(Fotó: hot! magazin/archív)

Sváby András tíz éve fogadta örökbe keverék kutyáját, Karcsikát

Karcsika igazi csodakutya, akit soha semmire nem kellett tanítani

A négylábú szinte gondolatolvasóként érzi gazdája minden rezdülését és hangulatát

Karcsika a tévés mindennapjainak és személyes márkájának is szerves része lett

A tízéves kutyus még mindig pörgős, de gazdáját már aggasztja az idő múlása

Sváby András kutyájáról vallott: „Soha semmire nem kellett tanítanunk”

Egy évtizede már, hogy egy szerencsés véletlen folytán teljesen megváltozott Sváby András élete. A keverék kutyus nem a legideálisabb körülmények közül érkezett, ám amint rátaláltak, azonnal tudták, hogy összetartoznak.

„Megláttuk, és azonnal ez a név jutott eszünkbe. Csodakutya, szerintem nincs még egy ennyire értelmes négylábú a Földön. Amikor elhoztuk, azt vettük észre, hogy az első másodperctől kezdve szobatiszta. Ha sétálunk, keres egy bokrot, és oda bújik el elvégezni a nagydolgát, sosem a járdán teszi. Soha semmire nem kellett tanítanunk” – mondta Sváby András kutyájáról Karcsikáról a hot!-nak. Karcsika nem egy törzskönyvezett alomból, hanem egy sokszínű, keverék kiskutyákból álló társaságból került a műsorvezetőhöz.

Sváby András kutyája milyen fajta?

Sokakat érdekel, hogy pontosan milyen fajta kutya Karcsika, a műsorvezető többek között erről is mesél nekünk annak kapcsán, hogy hogyan került hozzá kedvence.

Keverék kutyus, és tulajdonképpen egy szerencsés véletlen folytán került hozzám. Nem bántak rosszul vele, de nem a legjobb körülmények között jött a világra. Az alomban, ahová született, sokféle kutyus volt, mindenféle keverék – és volt Karcsika. Andi, a kedvesem úgy emlékszik, hogy ő volt a névadó, én pedig arról vagyok meggyőződve, hogy én

A műsorvezető elárulta, hogyha teheti, mindenhová magával viszi négylábú kedvencét. Nemrég például a Most Wanted című reality-ben is együtt szerepeltek.