Azt hitte, végre megtalálta a lelki útját – kis híján a családját is elveszítette

Vajon hol húzódik meg a határ a lelki segítségnyújtás és befolyásolás között? A spirituális manipulációt azért nagyon nehéz felismerni, mert a kezdetekben jótékony támogatásnak, törődésnek, sőt, akár sorsfordító megvilágosodásnak is tűnhet. Pontosan így kezdődött Karolina története is.

Karolina spirituális manipuláció áldozatává vált, pedig csak a lelki harmóniát akarta megtalálni.

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Szeretet köntösébe csomagolt spirituális manipuláció

Karolina 46 éves korára jutott el arra a pontra, hogy bár látszólag rendben volt az élete, lelkileg egyre kevésbé találta a harmóniát. Férjével két kamaszgyereket neveltek, a nő közel 15 éve ugyanazon a munkahelyen dolgozott. Egyre nehezebb volt számára a napi rutin, fásultnak érezte magát, és sokszor az járt a fejében: tényleg ennyi lenne az élet? Itt a vége az élményeknek és a kalandoknak?

Egyik ismerőse ajánlotta neki azt a kis spirituális közösséget, amely talán átlendítheti az életközepi válságán. Épp akkoriban indult egy önismeretet segítő tanfolyamuk is: közösen meditáltak, önismereti és spirituális tanokról beszélgettek, és egyfajta szellemi családként őszintén elmondták egymásnak, ki milyen problémákkal küzd.

Karolina hosszú idő óta végre azt érezte, megtalálta az igazi közegét

A csoportot és a tanfolyamot egy ötvenes éveiben járó férfi, Ervin vezette, aki spirituális tanítónak és beavatottnak nevezte magát. Karolina már az első alkalmak után kivételes figyelmet kapott tőle.

Azt mondta, nagyon erős teremtő energiát érez körülöttem, csak éppen elnyomom magamban azt a lényt, aki valójában vagyok

– mesélte később Karolina.

Ervin spirituális vezetőnek nevezte magát

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A családja lett a szellemi fejlődésének a legnagyobb akadálya

Ervin egyre gyakrabban beszélgetett vele négyszemközt. Üzeneteket küldött, külön meditációs gyakorlatokat adott neki, majd egyszer csak azt mondta: kettejük között olyan erőteljes mentális kapcsolat van, amely nem alakulhatott ki véletlenül. Amikor Karolina elpanaszolta, hogy férje nehezményezi a sok hétvégi külön programot, Ervin kritikus magyarázattal állt elő. Szerinte a nő családja tudat alatt fél Karolina szellemi fejlődésétől, ezért próbálják visszahúzni őt régi életébe. Később már a házasságát és a családban betöltött szerepét is karmikus béklyónak nevezte.