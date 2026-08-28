Kylie Jenner újra plasztikáztat: merész kijelentést tett

Kylie Jenner ismét kés alá feküdne, ezúttal azonban nagyobb kebleket szeretne. A 29 éves valóságshow-szereplő már most is hatalmas, 445 köbcentis szilikonimplantátumokat visel, ám bevallotta, hogy szerinte még nagyobbakra lenne szüksége.
Kylie Jenner az elmúlt években egyre nyíltabban beszél a plasztikai beavatkozásairól, most pedig újabb meglepő vallomással állt elő. A Better Half with Stas & Vic podcast szerdai adásában barátnőivel, Anastasia 'Stassie' Karanikolaouval és Victoria Villarroellel beszélgetett a külsejéről és a mellimplantátumairól. És amikor a jövőbeni terveiről kérdezték, Jenner egyértelmű választ adott: nagyobb melleket szeretne. Timothée Chalamet barátnője egészen pontosan azt mondta:
Tényleg nagyobbakat akarok. Minden nap ezt mondom. Nagyobbaknak és feltűnőbbeknek kell lenniük. Azt akarom, hogy a melleim menjenek be előttem.
És mivel ez véleménye szerint a 30. szülinapja előtt nem fog megvalósulni, ezért addig is egy köldökpiercinget fog csináltatni. Úgy fogalmazott a testékszerről, hogy:
Szeretném, ha gyémántok csöpögnének a köldökömből.
Kylie Jenner mellei már többször beszédtémává váltak, ugyanis a valóságshow-sztár csak 2023-ban ismerte el először, hogy mellnagyobbításon esett át. Akkor azt mondta, hogy 19 éves volt, amikor a beavatkozást elvégeztette, vagyis még jóval azelőtt történt a műtét, hogy megszületett volna első gyermeke, Stormi. És bár évekig tagadta, hogy implantátumai lennének, később aztán mégis nyíltan vállalta a műtétet. 2025-ben egy TikTok-kommentben pedig még a pontos adatokat is megadta. Kylie Jenner szerint az implantátumok 445 köbcentisek, közepes profilúak, és részben a mellizom alá kerültek. A beavatkozást dr. Garth Fisher végezte, aki Hollywood egyik legismertebb plasztikai sebésze, és akit a Kardashian-Jenner család tagjai többször is említettek már.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.