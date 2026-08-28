Kylie Jenner újra plasztikáztat: merész kijelentést tett

Kylie Jenner ismét kés alá feküdne, ezúttal azonban nagyobb kebleket szeretne. A 29 éves valóságshow-szereplő már most is hatalmas, 445 köbcentis szilikonimplantátumokat visel, ám bevallotta, hogy szerinte még nagyobbakra lenne szüksége.

Kylie Jenner még nagyobb melleket akar (Fotó: PA/Northfoto)

Kylie Jenner elégedetlen a már most is hatalmas melleivel

elégedetlen a már most is hatalmas melleivel A 29 éves valóságshow-szereplő jelenleg 445 köbcentis szilikonimplantátumokat visel

Timothée Chalamet barátnője szíve szerint újra kés alá feküdne, hogy még nagyobbakat rakasson be.

Kylie Jenner merész kijelentést tett a melleiről

Kylie Jenner az elmúlt években egyre nyíltabban beszél a plasztikai beavatkozásairól, most pedig újabb meglepő vallomással állt elő. A Better Half with Stas & Vic podcast szerdai adásában barátnőivel, Anastasia 'Stassie' Karanikolaouval és Victoria Villarroellel beszélgetett a külsejéről és a mellimplantátumairól. És amikor a jövőbeni terveiről kérdezték, Jenner egyértelmű választ adott: nagyobb melleket szeretne. Timothée Chalamet barátnője egészen pontosan azt mondta:

Tényleg nagyobbakat akarok. Minden nap ezt mondom. Nagyobbaknak és feltűnőbbeknek kell lenniük. Azt akarom, hogy a melleim menjenek be előttem.

Kylie Jenner melleiben 445 köbcentis implantátum van (Fotó: face to face/Northfoto)

Kylie Jenner köldökpiercinget is szeretne

És mivel ez véleménye szerint a 30. szülinapja előtt nem fog megvalósulni, ezért addig is egy köldökpiercinget fog csináltatni. Úgy fogalmazott a testékszerről, hogy:

Szeretném, ha gyémántok csöpögnének a köldökömből.

Kylie Jenner sokáig tagadta, hogy mellnagyobbításon esett át (Fotó: Jeffrey Mayer/MediaPunch/Northfoto)

Már most is 445 köbcentis implantátumai vannak

Kylie Jenner mellei már többször beszédtémává váltak, ugyanis a valóságshow-sztár csak 2023-ban ismerte el először, hogy mellnagyobbításon esett át. Akkor azt mondta, hogy 19 éves volt, amikor a beavatkozást elvégeztette, vagyis még jóval azelőtt történt a műtét, hogy megszületett volna első gyermeke, Stormi. És bár évekig tagadta, hogy implantátumai lennének, később aztán mégis nyíltan vállalta a műtétet. 2025-ben egy TikTok-kommentben pedig még a pontos adatokat is megadta. Kylie Jenner szerint az implantátumok 445 köbcentisek, közepes profilúak, és részben a mellizom alá kerültek. A beavatkozást dr. Garth Fisher végezte, aki Hollywood egyik legismertebb plasztikai sebésze, és akit a Kardashian-Jenner család tagjai többször is említettek már.