JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kylie Jenner újra plasztikáztat: merész kijelentést tett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mellimplantátum
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 28. 08:30
Kylie JennerTimothée Chalametmellnagyobbításpiercingimplantátum
Timothée Chalamet barátnője merész kijelentést tett melleiről. Kylie Jenner nagyobb implantátumokat akar, azt szeretné, ha a mellei mennének be előtte ajtón.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Kylie Jenner ismét kés alá feküdne, ezúttal azonban nagyobb kebleket szeretne. A 29 éves valóságshow-szereplő már most is hatalmas, 445 köbcentis szilikonimplantátumokat visel, ám bevallotta, hogy szerinte még nagyobbakra lenne szüksége.

Kylie Jenner plaztikáztatna ismét.
Kylie Jenner még nagyobb melleket akar (Fotó: PA/Northfoto)
  • Kylie Jenner elégedetlen a már most is hatalmas melleivel
  • A 29 éves valóságshow-szereplő jelenleg 445 köbcentis szilikonimplantátumokat visel
  • Timothée Chalamet barátnője szíve szerint újra kés alá feküdne, hogy még nagyobbakat rakasson be. 

Kylie Jenner merész kijelentést tett a melleiről

Kylie Jenner az elmúlt években egyre nyíltabban beszél a plasztikai beavatkozásairól, most pedig újabb meglepő vallomással állt elő. A Better Half with Stas & Vic podcast szerdai adásában barátnőivel, Anastasia 'Stassie' Karanikolaouval és Victoria Villarroellel beszélgetett a külsejéről és a mellimplantátumairól. És amikor a jövőbeni terveiről kérdezték, Jenner egyértelmű választ adott: nagyobb melleket szeretne. Timothée Chalamet barátnője egészen pontosan azt mondta:

 

Tényleg nagyobbakat akarok. Minden nap ezt mondom. Nagyobbaknak és feltűnőbbeknek kell lenniük. Azt akarom, hogy a melleim menjenek be előttem.

Kylie Jenner nincs megelégedve a testével.
Kylie Jenner melleiben 445 köbcentis implantátum van (Fotó: face to face/Northfoto)

Kylie Jenner köldökpiercinget is szeretne

És mivel ez véleménye szerint a 30. szülinapja előtt nem fog megvalósulni, ezért addig is egy köldökpiercinget fog csináltatni. Úgy fogalmazott a testékszerről, hogy:

 

Szeretném, ha gyémántok csöpögnének a köldökömből. 

Kylie Jenner ma már nyíltan beszél plasztikáiról.
Kylie Jenner sokáig tagadta, hogy mellnagyobbításon esett át (Fotó: Jeffrey Mayer/MediaPunch/Northfoto)

Már most is 445 köbcentis implantátumai vannak

Kylie Jenner mellei már többször beszédtémává váltak, ugyanis a valóságshow-sztár csak 2023-ban ismerte el először, hogy mellnagyobbításon esett át. Akkor azt mondta, hogy 19 éves volt, amikor a beavatkozást elvégeztette, vagyis még jóval azelőtt történt a műtét, hogy megszületett volna első gyermeke, Stormi. És bár évekig tagadta, hogy implantátumai lennének, később aztán mégis nyíltan vállalta a műtétet. 2025-ben egy TikTok-kommentben pedig még a pontos adatokat is megadta. Kylie Jenner szerint az implantátumok 445 köbcentisek, közepes profilúak, és részben a mellizom alá kerültek. A beavatkozást dr. Garth Fisher végezte, aki Hollywood egyik legismertebb plasztikai sebésze, és akit a Kardashian-Jenner család tagjai többször is említettek már. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu