Tragikus hír érkezett a királyi palotából: meghalt az uralkodó, gyászba borult az ország

89 éves korában meghalt V. Harald norvég király – erősítette meg pénteken az oslói királyi palota. Az uralkodó több hete betegszabadságon volt, egy héttel ezelőtt pedig az Oslói Egyetemi Kórház Rikshospitalet intézményébe került. Bakteriális véráramfertőzés miatt antibiotikumos kezelést kapott, amelyre kezdetben jól reagált, állapota azonban az elmúlt napokban rosszabbodott.

Meghalt V. Harald norvég király, 89 éves volt Fotó: AFP

Meghalt V. Harald norvég király, 89 éves volt

A norvég királyi udvar péntek reggel jelentette be az uralkodó halálhírét.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Őfelsége Harald király elhunyt. Harald király augusztus 28-án, pénteken 6 óra 35 perckor békésen elhunyt az Oslói Egyetemi Kórház Rikshospitalet intézményében

– közölte a királyi udvar.

Néhány nappal korábban már arról tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy az uralkodó egészségi állapota jelentősen romlott. A királyi család több hivatalos programját is lemondták, miközben Harald állapotát az orvosok rendkívül súlyosnak minősítették.

V. Harald 89 éves volt. 1991 óta ült Norvégia trónján, így több mint három évtizeden keresztül volt az ország uralkodója.

Gyászolók virágokkal és norvég zászlókkal emlékeznek a 89 éves korában elhunyt V. Harald királyra az oslói királyi palota előtt 2026. augusztus 28-án Fotó: AFP

A norvég királyi udvar korábban arról is beszámolt, hogy az 53 éves Haakon régens koronaherceg és a 89 éves Sonja királyné minden hivatalos programját lemondta. Emiatt a királyi család tagjainak a közeljövőben nem szerepelt nyilvános esemény a naptárában.

Harald király betegsége idején fia, Haakon koronaherceg régensként látta el az uralkodói feladatokat. A palota múlt heti tájékoztatása szerint a király hemolitikus vérszegénységben szenvedett, amelyet kortizonnal kezeltek. A gyógyszeres kezelés következtében azonban folyadék halmozódott fel a szervezetében, ezért kórházi ellátásra szorult.

Harald király az elmúlt években többször is kórházi kezelésre szorult különböző egészségügyi problémák miatt.

Idén februárban egy téli vakáció során került kórházba a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken, ahol bőrfertőzés miatt kezelték.

Két évvel korábban, 2024-ben egy malajziai magánút során lett rosszul, ahová feleségével, Sonja királynéval utazott. Az uralkodó állapota miatt ideiglenes szívritmus-szabályozót, azaz pacemakert kapott. Harald királyt ezt követően egy egészségügyi felszereléssel ellátott repülőgéppel szállították vissza Norvégiába. Hazatérése után végleges pacemakert ültettek be neki – írja a Daily Star.