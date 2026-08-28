Kényelem vagy kötöttség: mi az ára a tágasabb helynek a repülőn?

A repülőgépek vészkijárati soraiban kínált extra lábtér az egyik legnépszerűbb opció az utazók körében, hiszen a hosszú repülőutakon a fizikai kényelem kulcsfontosságú. Adam Hodge, a Wizz Air nyolc év tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérője szerint azonban ezek a helyek meglehetősen korlátozzák az utast. Míg a standard sorokban a táskánk karnyújtásnyira, az előttünk lévő ülés alatt pihenhet, addig a vészkijáratnál a biztonsági előírások miatt szigorúan tilos bármit a padlón tartani a fel- és leszállás idején. Ez azt jelenti, hogy a személyes tárgyainkhoz, könyveinkhez vagy eszközeinkhez nem férünk hozzá akkor, amikor szeretnénk, ez pedig sokak számára zavaró lehet.

Megéri az extra lábtér a repülőgépen? Cikkünkben elmondjuk, miért nem.

Fotó: Apple_Mac / Shutterstock

A vészkijárati sorokban a padlón tilos csomagot tárolni, így minden holmidat a felső tartóba kell tenned.

A nagyobb lábtérrel járó ülések karfája gyakran fix, így az ülőfelület valamivel keskenyebb lehet.

A legpraktikusabb helyek a gép középső harmadában vannak, ahol gyorsabb a kiszolgálás és csendesebb az út.

Mi az extra lábtér ára? Biztonság és korlátozások

A légiutas-kísérő rámutatott, hogy a lábtér plusz centimétereiért cserébe a csomagok tárolásáról le kell mondani, ráadásul bizonyos esetekben a fejhallgató használatát is korlátozhatják a kritikus fázisokban. A szakember saját tapasztalata alapján inkább a rugalmasságot részesíti előnyben: szereti, ha a táskája mellette van, így bármikor előveheti belőle, amire szüksége van. Aki tehát a szabadságot és a holmijaihoz való folyamatos hozzáférést többre értékeli a lábak kinyújtóztatásánál, annak nem feltétlenül a vészkijárati sor a legjobb választás.

Ezeknél az üléseknél a tálcák és a monitorok gyakran a karfába vannak beépítve, ami fixálja az ülések szélességét, így a lábaknak ugyan több hely jut, de az ülepünknek szűkösebbé válhat a tér. A plusz hely tehát egyfajta technikai kompromisszum: a kinyújtott lábakért cserébe el kell fogadni a merevebb ülésszerkezetet és a szigorúbb biztonsági rendszabályokat.

Az ideális hely a fedélzeten

Hodge szerint a repülőgép középső részei, kifejezetten az 5–10. és a 25–30. sorok közötti ablak melletti ülések a legpraktikusabbak. Ezek a pozíciók arany középutat jelentenek: nincs messze a mosdó, és a büféskocsi is hamar eléri az ott ülőket, miközben nem kell a gép legzajosabb végeiben tartózkodni. Az ablak melletti szék ráadásul vizuális élményt is nyújt, ami különösen látványos útvonalak, például az Alpok feletti repülés során jelent pluszt. Az utasok többsége a folyosót választja a mobilitás miatt, a légiutas-kísérő viszont a zavartalan kilátást és a falnak támaszkodás lehetőségét tartja a legnagyobb kényelmi faktornak.