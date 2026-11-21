Cinthya Dictator mindig is híres volt extravagáns, sokszor meghökkentő stílusáról, amellyel tudatosan feszegeti a divat és a művészet határait. A fotográfus új szerzeménye azonban még a legnyitottabb követőinél is kiverte a biztosítékot: egy olyan darabot vásárolt meg a botrányairól elhíresült luxusmárkától, amely első pillantásra leginkább egy félbevágott férfi alsónadrágra emlékeztet, csak éppen szoknyaként funkcionál.

Cinthya Dictator alsónadrágja valakinek egy havi fizetésébe kerül (Fotó: Bors)

Cinthya Dictator tisztában van a helyzet abszurdumával

A darab eredetileg 629 euróba, vagyis közel negyedmillió forintba került, ám Cinthya végül leárazva, 312 euróért jutott hozzá. A sztár maga is elismerte, hogy az ár elsőre sokkoló, de szerinte a történet sokkal mélyebb annál, mint hogy valaki méregdrágán vásárolt egy furcsa ruhát:

És mielőtt bárki felháborodna, szeretném jelezni, hogy én is fel vagyok háborodva, csak én közben meg is vettem

– fogalmazott önironikusan.

A jelenséget egészen 1917-ig vezette vissza, amikor Marcel Duchamp egy egyszerű piszoárt állított ki műalkotásként, azt kérdezve a világtól, mitől válik valami művészetté. Cinthya szerint a Balenciaga kreatív igazgatója, Demna Gvasalia pontosan ugyanezt tette: fogott egy hétköznapi alsónadrágot, luxuscikket csinált belőle, és elérte, hogy az emberek azon vitatkozzanak, ki az az idióta, aki ezért pénzt ad.

A Balenciaga imád provokálni

A divatház történetében egyébként nem ez az első eset, hogy hétköznapi vagy éppen leharcolt tárgyakból csinálnak méregdrága státuszszimbólumot: korábban az IKEA kék szatyraira hajazó táskával, koszosnak tűnő sportcipőkkel és szemeteszsák-inspirációkkal is sokkolták a közvéleményt. Cinthya szerint a tervező ezzel tulajdonképpen viccet csinál a luxusiparból, amelynek viszont van olyan jó humorérzéke, hogy még pénzt is keres rajta. Nyíltan elismerte azt is, hogy ha ez a darab egyfajta társadalomkritika, akkor ő bizony elbukott a teszten – viszont szerinte tagadhatatlanul jól áll neki. Többen felvetették, hogy ezt az összeget akár jótékony célra is fordíthatta volna, míg mások egyenesen a vásárlók manipulálását látják a márka stratégiájában.

Szerintem a Balenciaga egy olyan játékot játszik, hogy meddig lehet elmenni abban, hogy teljesen hülyének nézik a vásárlóikat. Mi lesz a legnevetségesebb, leggagyibb dolog, amiért ezek a barmok hajlandóak fizetni?

– fakadt ki egy hozzászóló, aki a művészeti párhuzamot is vitatta, mondván, számára a művészet valódi teljesítményt jelent, nem csupán polgárpukkasztást.