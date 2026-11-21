Ma igazán szeszélyes hangulatában lesz az időjárás: a reggel néhol fagypont körül indul, délután már a nap is kisüthet, estére viszont ismét a felhőké lesz a főszerep.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás! (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Továbbra sem kímél minket az időjárás

Szombaton változóan felhős, a korábbinál hűvösebb időre számíthatunk. Reggel előbb északon, majd délelőtt délebbre is erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet: északon többfelé, másutt csak elszórtan valószínű eső, míg délnyugaton a legkisebb a csapadék esélye - írja a HungaroMet. A déli óráktól északnyugat felől csökken a felhőzet és fokozatosan kiderül az ég, ekkor már csak északkeleten alakulhatnak ki záporok egy összeáramlási zóna mentén. Késő este azonban újabb felhők érkeznek a Dunántúlra, és a nyugati részeken ismét eshet. Az északnyugatira, északira forduló szél többfelé megerősödik, időnként élénk lökések is kísérhetik. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hőmérséklet hajnalban 0 és 8, délután pedig 9 és 14 fok között alakul.