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Horoszkópod szerint ezzel a negatív családi mintával küzdhetsz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors családi minta
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 23. 17:30
lelki munkacsillagjegyhoroszkóp
Mindannyian hordozunk magunkkal családi mintákat: olyan viselkedéseket és érzelmi reflexeket, amelyeket sokszor észrevétlenül tanulunk meg a szüleinktől, nagyszüleinktől. Ez a horoszkóp most tükröt tart eléd, és megmutatja, mely örökölt negatív mintákkal érdemes végre leszámolnod.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Milyen családi minták befolyásolhatják a felnőttkori kapcsolatainkat?
  • Miért olyan nehéz elengedni a gyerekkorban tanult viselkedéseket?
  • Mit taníthat a csillagjegyed az önismeretről és a személyes határaidról?

Vannak közöttük olyanok, amelyek biztonságot adnak, mások viszont felnőttként is megnehezíthetik a kapcsolatainkat, az önértékelésünket vagy éppen a határaink meghúzását. Az alábbi horoszkóp nagyban segítheti önismereted és felhívja a figyelmed, melyek azok a transzgenerációs negatív minták, amelyekkel ideje lenne leszámolnod. 

Szülők a gyereket hibáztatják - horoszkóp és negatív családi minták
Ez a horoszkóp egyben figyelmeztetés is: tudattalanul is ugyanazokat a hibákat, hűtlenségi vagy kommunikációs problémákat ismételgeted, amelyeket a szüleidtől vagy őseidtől láttál 
Forrás: 123RF

Milyen negatív családi mintával küzdhetsz a horoszkóp szerint?

A negatív mintáktól megszabadulni nem egyszerű, hiszen éppen az tűnik természetesnek és biztonságosnak, amit gyerekkorunk óta ismerünk. Sokszor csak akkor vesszük észre őket, amikor ugyanazok a konfliktusok, félelmek vagy kapcsolati nehézségek ismétlődnek az életünkben. A felismerés azonban már önmagában is fontos lépés lehet a változás felé. A csillagjegyed most játékos önismereti tükröt tarthat eléd: vajon melyik örökölt mintára érdemes jobban odafigyelned?

Kos – március 21. – április 19.

Hajlamos lehetsz azt hinni, hogy csak akkor vagy erős, ha nem kérsz segítséget, és minden helyzetben te veszed kézbe az irányítást. Pedig a sebezhetőség vállalása nem gyengeség, hanem annak felismerése, hogy nem kell mindig egyedül helytállnod.

Bika – április 20. – május 20.

A megszokás és a kiszámíthatóság iránti vágyad miatt olyan helyzetekhez is ragaszkodhatsz, amelyek már nem tesznek boldoggá. Érdemes felismerned, hogy a változás nem feltétlenül veszélyt jelent, hanem új lehetőségeket is teremthet.

Ikrek – május 21. – június 20.

Előfordulhat, hogy humorral vagy témaváltással kerülöd el a kellemetlen érzelmi helyzeteket. A valódi kapcsolódás néha azt kívánja, hogy ne csak megértsd, hanem ki is mondd, amit érzel.

Rák – június 21. – július 22.

Könnyen magadra veheted a családod és a szeretteid érzelmi terheit, miközben a saját igényeid háttérbe szorulnak. Fontos megtanulnod, hogy a szeretet nem egyenlő az önfeladással.

Oroszlán – július 23. – augusztus 22.

A dicséret és a külső visszajelzések különösen fontossá válhatnak számodra, ha korábban úgy érezted, teljesítened kell a szeretetért. Az önértékelésed akkor válhat stabilabbá, ha nem kizárólag mások reakcióiból méred le a saját értékedet.

Szűz – augusztus 23. – szeptember 22.

A túlzott megfelelési vágy és a hibázástól való félelem arra késztethet, hogy folyamatosan javíts magadon és másokon is. Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy szerethető és elfogadható legyél.

Mérleg – szeptember 23. – október 22.

Megtanulhattad, hogy a konfliktusokat mindenáron el kell kerülni, ezért néha a saját véleményedet is elrejted mások elől. Pedig a valódi harmónia nem a problémák elhallgatásából, hanem az őszinte párbeszédből születik.

Skorpió – október 23. – november 21.

Ha a bizalom korábban csalódással vagy kiszámíthatatlansággal társult, felnőttként is hajlamos lehetsz védekezni és a legrosszabbra felkészülni. A bizalom épülhet lassan is, anélkül, hogy közben le kellene mondanod a saját határaidról.

Nyilas – november 22. – december 21.

Az új élmények keresése nálad arra is szolgál, hogy ne kelljen szembenézned a fájdalmas helyzetekkel. Nem minden kellemetlen érzést kell azonnal magad mögött hagynod: néha éppen a megállás segít továbblépni.

Bak – december 22. – január 19.

Könnyen összekapcsolhatod az értékességedet a teljesítménnyel. Pedig a pihenés, a segítség elfogadása és a feltétel nélküli szeretet ugyanúgy része az egészséges életnek.

Vízöntő – január 20. – február 18.

Ha azt tanultad meg, hogy az érzelmek kimutatása kiszolgáltatottá tesz, akkor te inkább az észérvekre és a függetlenségre támaszkodsz. Ne feledd, hogy az érzelmek kimutatása nem jelenti az önállóságod elvesztését, és nem kell minden nehézséget egyedül feldolgoznod.

Halak – február 19. – március 20.

Az együttérzésed miatt könnyen átveheted mások fájdalmát, és akkor is segíthetsz, amikor ez már a saját jólléted rovására megy. Megtanulni különbséget tenni a támogatás és a másokért vállalt túlzott felelősség között fontos lépés lehet a változás felé.

A csillagjegyekhez kapcsolt jellemzések nem tudományos személyiségdiagnózisok, és nem határozzák meg, milyen családi tapasztalataid vannak. Inkább önismereti kiindulópontként szolgálhatnak ahhoz, hogy elgondolkodj saját életvezetési technikádon. 

Összpontosíts magadra − 15 perc naponta és akár át is írhatod negatív családi mintáid meditációval:

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