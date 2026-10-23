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Lélegzetelállító panoráma és erdei csend – Kihagyhatatlan őszi bakancslistás helyek a Bükkben

Lélegzetelállító panoráma és erdei csend – Kihagyhatatlan őszi bakancslistás helyek a Bükkben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 23. 13:30
kirándulásSzilvásváradBélapátfalvaBükk
Őszi feltöltődésre vágyóként aligha találhatnál jobb úti célt a Bükk nyugati kapujánál. Mutatjuk, miért kihagyhatatlanok Bélapátfalva és Szilvásvárad látnivalói, ha színes erdei sétákra, friss levegőre és történelmi emlékekre vágysz.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Történelmi és természeti csodák: Bélapátfalván az országban egyedülálló ciszterci apátság és a Bél-kő panorámája vár.
  • Ikonikus bükki élmények: Szilvásváradon a Szalajka-völgy, a Fátyol-vízesés és a kisvasút nyújt örök élményt.
  • Tökéletes őszi úti cél: a két szomszédos település minden korosztálynak tartogat aktív és pihentető programokat.

A Bükk hegység lábánál fekvő két szomszédos település, Bélapátfalva és Szilvásvárad látnivalói tökéletes programot kínálnak egy hétvégi kiránduláshoz. Az ezerarcú természet, a festői sziklafalak, a rohanó patakok és a több száz éves műemlékek együttesen gondoskodnak arról, hogy teljesen kiszakadhass a mindennapi hajtásból.

Ciszterci Apátság, Bélapátfalva és Szilvásvárad egyik látnivalója
Bélapátfalva és Szilvásvárad látnivalói ősszel is különleges élményeket ígérnek: kezdd a túrát a Ciszterci Apátságnál! Fotó: Shutterstock

Milyen kalandokkal várnak Bélapátfalva és Szilvásvárad látnivalói?

Legyen szó családi sétáról, fotózásról a természet változatos díszletei között, vagy kiadósabb hegyi túráról, a környék minden évszakban tartogat valami újat. Különösen igaz ez az őszre, amikor a lombkorona arany- és vörös árnyalatai egészen egyedi köntösbe öltöztetik a tájat.

Bélapátfalva kincsei

A felfedezést érdemes Bélapátfalván kezdeni, ahol az 1232-ben alapított Bélapátfalvai Ciszterci Apátság magasodik a Bélkő-hegy lábánál. Hazánk egyetlen épségben fennmaradt középkori ciszterci apátsági temploma a felújított látogatóközponttal és vezetett túrákkal kihagyhatatlan állomás.

Az épülettől indul a 6 kilométeres Bél-kő tanösvény, amely 7 állomáson keresztül vezet fel a 815 méter magas csúcsra. A lekopasztott mészkőszirtekről nyíló panoráma tiszta időben egészen a Tiszáig vagy a Tátráig nyílik. A naplementét a Lak-völgyi tó partján ülve érdemes megvárni, ahol a víztükörben tündöklő Bél-kő látványa látványos fotótémát kínál.

Őszi környezet avarral és tóval Szilvásváradon
Szilvásvárad ősszel is lenyűgöző túraútvonalakat kínál Fotó: Shutterstock

Az elbűvölő Szilvásvárad

Szilvásvárad felé véve az irányt a Szalajka-völgy ikonikus tündérvilága fogad. A kényelmes sétát vagy kisvasutazást a Fátyol-vízesés lépcsőzetes mésztufagátjai, a Szikla-forrás és a Gloriett-tisztás teszi felejthetetlenné.

A tisztásról meredek ösvény visz fel a régészeti szempontból kiemelkedő Istállós-kői-barlanghoz, miközben a magasságra vágyók a Millenniumi-kilátóból csodálhatják meg a Bükk hullámzó vonulatait. A történelem iránt érdeklődők az Archeoparkban próbálhatják ki az ősi mesterségeket, így Bélapátfalva és Szilvásvárad garantáltan minden korosztálynak tartogat tartalmas élményeket.

A Bélapátfalvai Ciszterci Apátság nemcsak kulturális élményeket kínál, de az őszi környezetben a természet ékköve is.
A Béli apátságot II. Kilit püspök alapította 1232-ben a ciszterci szerzeteseknek.
Az apátsági templom háromhajós, késő román belső terében a vastag kőfalak, a faragott oszlopfők és a barokk főoltár idézik meg a középkori szerzetesek világát.
A 350 méter magasan fekvő Lak-völgyi tó partjáról mesés panoráma nyílik a víztükörben tükröződő fákra, és a környező tájra, így tökéletes helyszín egy pihentető sétára.
Őszi pillanatkép a 815 méter magas, színpompás Bélkő-hegyen.
A festői Szalajka-völgyben zakatoló Szilvásváradi Állami Erdei Vasút csaknem 5 kilométeres pályáján igazi élményutazást kínál a Fatelep állomástól egészen a Gloriett-tisztásig.
A karsztforrásokból táplálkozó, 17 mésztufalépcsőn lezuhogó Fátyol-vízesés a Szalajka-völgy és az ország egyik legszebb, egyedülálló természeti csodája.
A Bükk második legmagasabb csúcsának oldalában nyíló Istállós-kői-barlang híres őskőkori régészeti lelőhely, ahol csonteszközöket és jégkorszaki állatmaradványokat tártak fel.
A Szikla-forrás különlegessége, hogy vize a mélyből érkezve néhány fokkal melegebb a többi karsztforrásnál, így a hűvös őszi napokon is látványos megálló a Szalajka-völgyben.
A Szilvásvárad felett emelkedő, 20 méter magas Millenniumi-kilátóból lenyűgöző panoráma nyílik a Bükk hullámzó, őszi színekben pompázó vonulataira s az alant elterülő településekre.
Galéria: Mesés csodahelyek Bélapátfalvától Szilvásváradig
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A Bélapátfalvai Ciszterci Apátság nemcsak kulturális élményeket kínál, de az őszi környezetben a természet ékköve is.

Nézd meg a videót is a gyönyörű Ciszterci Apátságról:

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