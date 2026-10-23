Lélegzetelállító panoráma és erdei csend – Kihagyhatatlan őszi bakancslistás helyek a Bükkben

Történelmi és természeti csodák: Bélapátfalván az országban egyedülálló ciszterci apátság és a Bél-kő panorámája vár.

Bélapátfalván az országban egyedülálló ciszterci apátság és a Bél-kő panorámája vár. Ikonikus bükki élmények: Szilvásváradon a Szalajka-völgy, a Fátyol-vízesés és a kisvasút nyújt örök élményt.

Szilvásváradon a Szalajka-völgy, a Fátyol-vízesés és a kisvasút nyújt örök élményt. Tökéletes őszi úti cél: a két szomszédos település minden korosztálynak tartogat aktív és pihentető programokat.

A Bükk hegység lábánál fekvő két szomszédos település, Bélapátfalva és Szilvásvárad látnivalói tökéletes programot kínálnak egy hétvégi kiránduláshoz. Az ezerarcú természet, a festői sziklafalak, a rohanó patakok és a több száz éves műemlékek együttesen gondoskodnak arról, hogy teljesen kiszakadhass a mindennapi hajtásból.

Bélapátfalva és Szilvásvárad látnivalói ősszel is különleges élményeket ígérnek: kezdd a túrát a Ciszterci Apátságnál! Fotó: Shutterstock

Milyen kalandokkal várnak Bélapátfalva és Szilvásvárad látnivalói?

Legyen szó családi sétáról, fotózásról a természet változatos díszletei között, vagy kiadósabb hegyi túráról, a környék minden évszakban tartogat valami újat. Különösen igaz ez az őszre, amikor a lombkorona arany- és vörös árnyalatai egészen egyedi köntösbe öltöztetik a tájat.

Bélapátfalva kincsei

A felfedezést érdemes Bélapátfalván kezdeni, ahol az 1232-ben alapított Bélapátfalvai Ciszterci Apátság magasodik a Bélkő-hegy lábánál. Hazánk egyetlen épségben fennmaradt középkori ciszterci apátsági temploma a felújított látogatóközponttal és vezetett túrákkal kihagyhatatlan állomás.

Az épülettől indul a 6 kilométeres Bél-kő tanösvény, amely 7 állomáson keresztül vezet fel a 815 méter magas csúcsra. A lekopasztott mészkőszirtekről nyíló panoráma tiszta időben egészen a Tiszáig vagy a Tátráig nyílik. A naplementét a Lak-völgyi tó partján ülve érdemes megvárni, ahol a víztükörben tündöklő Bél-kő látványa látványos fotótémát kínál.

Szilvásvárad ősszel is lenyűgöző túraútvonalakat kínál Fotó: Shutterstock

Az elbűvölő Szilvásvárad

Szilvásvárad felé véve az irányt a Szalajka-völgy ikonikus tündérvilága fogad. A kényelmes sétát vagy kisvasutazást a Fátyol-vízesés lépcsőzetes mésztufagátjai, a Szikla-forrás és a Gloriett-tisztás teszi felejthetetlenné.

A tisztásról meredek ösvény visz fel a régészeti szempontból kiemelkedő Istállós-kői-barlanghoz, miközben a magasságra vágyók a Millenniumi-kilátóból csodálhatják meg a Bükk hullámzó vonulatait. A történelem iránt érdeklődők az Archeoparkban próbálhatják ki az ősi mesterségeket, így Bélapátfalva és Szilvásvárad garantáltan minden korosztálynak tartogat tartalmas élményeket.