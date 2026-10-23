Sztárok furcsa hobbijai: ezzel foglalkoznak titokban!

A sztárok furcsa hobbijai között vannak egészen meghökkentő, meglepő foglalkozások is. Mutatjuk, melyek a legérdekesebb elfoglaltságai az ismert embereknek!
A sztárok hobbijai közül néhány egészen különleges, vagy éppen meglepő. Íme a legérdekesebbek!
Az Indiana Jones-filmek sztárja szenvedélyes pilóta, repülőgépet és helikoptert is vezet. A tudását ráadásul nem csupán hobbinak tekinti: a helikopterével Wyomingban mentési akciókban is részt vett.
Az Agymenők színésznője régóta rajong a lovakért. Nem egyszerű alkalmi hobbiról van szó – a lovasélet minden részét imádja, az állatok gondozásától a díjugratásig – írja a hot!.
Az Oscar-díjas színésznő a negyvenes éveiben íjászkodni kezdett. Olyan tehetségesnek bizonyult, hogy néhány év gyakorlás után még az olimpiai válogatóra is kvalifikálta magát. Bár végül nem jutott ki a világversenyre, számára az íjászat máig szenvedély.
A trónörökös feleségének kevésbé királyi, viszont annál különlegesebb hobbija a méhészkedés. Saját méhkaptárai vannak, és saját mézet is készít. 2023-ban, a méhek világnapja alkalmából egy fotón teljes méhészfelszerelésben is megmutatta, hogy nem csupán szemlélője, hanem aktív gondozója is a kolóniáinak.
A bokszlegenda elsőre talán nem tűnik tipikus galambrajongónak, pedig évtizedek óta különleges helyet foglalnak el a szívében ezek a madarak. Már gyerekként is imádta őket, később pedig elkezdett galambokat tenyészteni és versenyeztetni.
A komikus színész évtizedek óta szenvedélyesen játszik bendzsón. Már 17 éves korában elkezdett ismerkedni a hangszerrel, később pedig a színpadi karrierjének is fontos része lett a zene. A bluegrass iránti rajongása annyira komoly, hogy zenészként is ismert lett.
Az Oscar-díjas színésznő egyik legnagyobb szenvedélye a pingpong. Sarandon annyira megszerette a sportot, hogy Los Angelesben egy asztaliteniszklub létrehozásában is részt vett, és rendszeresen játszik.
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