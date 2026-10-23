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Sztárok furcsa hobbijai: ezzel foglalkoznak titokban!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világsztárok
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 23. 16:00
Mike TysonSusan SarandonhobbiHarrison Ford
A hírességek életéről sok mindent tudunk, ám időnként egészen különleges oldalukat is megmutatják. Lássuk, milyen érdekes hobbikkal kapcsolódnak ki az ismert emberek, íme a sztárok furcsa hobbijai!

A sztárok furcsa hobbijai között vannak egészen meghökkentő, meglepő foglalkozások is. Mutatjuk, melyek a legérdekesebb elfoglaltságai az ismert embereknek! 

Sztárok furcsa hobbijai: Harrison Ford pilótaként
Sztárok furcsa hobbijai: Harrison Ford szabadidejében pilóta
Fotó: Getty Images / hot! magazin
  • A sztárok hobbijai között akadnak egészen meghökkentő elfoglaltságok is.
  • Van, aki galambokat tenyészt, más méhészkedik vagy éppen íjászkodik.
  • Mutatjuk, milyen különleges szenvedélyeknek hódolnak a hírességek a szabadidejükben!

Sztárok furcsa hobbijai

A sztárok hobbijai közül néhány egészen különleges, vagy éppen meglepő. Íme a legérdekesebbek!

Harrison Ford

Az Indiana Jones-filmek sztárja szenvedélyes pilóta, repülőgépet és helikoptert is vezet. A tudását ráadásul nem csupán hobbinak tekinti: a helikopterével Wyomingban mentési akciókban is részt vett.

Kaley Cuoco

Az Agymenők színésznője régóta rajong a lovakért. Nem egyszerű alkalmi hobbiról van szó – a lovasélet minden részét imádja, az állatok gondozásától a díjugratásig – írja a hot!.

hot feltöltés Extra: Sztárok különös hobbijai
Kaley Cuoco lovaglás közben
Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / hot! magazin/ Getty Images

Geena Davis

Az Oscar-díjas színésznő a negyvenes éveiben íjászkodni kezdett. Olyan tehetségesnek bizonyult, hogy néhány év gyakorlás után még az olimpiai válogatóra is kvalifikálta magát. Bár végül nem jutott ki a világversenyre, számára az íjászat máig szenvedély.

Geena Davis
Geena Davis íjászkodik
Fotó: Jeff Christensen/RETIRED / hot! magazin/ Getty Images

Katalin hercegné

A trónörökös feleségének kevésbé királyi, viszont annál különlegesebb hobbija a méhészkedés. Saját méhkaptárai vannak, és saját mézet is készít. 2023-ban, a méhek világnapja alkalmából egy fotón teljes méhészfelszerelésben is megmutatta, hogy nem csupán szemlélője, hanem aktív gondozója is a kolóniáinak.

hot feltöltés Extra: Sztárok különös hobbijai
Katalin hercegné méhészkedés közben
Fotó: Handout / hot! magazin/ Getty Images

Mike Tyson

A bokszlegenda elsőre talán nem tűnik tipikus galambrajongónak, pedig évtizedek óta különleges helyet foglalnak el a szívében ezek a madarak. Már gyerekként is imádta őket, később pedig elkezdett galambokat tenyészteni és versenyeztetni.

hot feltöltés Extra: Sztárok különös hobbijai
Mike Tyson egyik galambjával
Fotó: Stringer / hot! magazin/ Getty Images

Steve Martin

A komikus színész évtizedek óta szenvedélyesen játszik bendzsón. Már 17 éves korában elkezdett ismerkedni a hangszerrel, később pedig a színpadi karrierjének is fontos része lett a zene. A blue­grass iránti rajongása annyira komoly, hogy zenészként is ismert lett.

hot feltöltés Extra: Sztárok különös hobbijai
Steve Martin bendzsózik
Fotó: NBC / hot! magazin/ Getty Images

Susan Sarandon

Az Oscar-díjas színésznő egyik legnagyobb szenvedélye a pingpong. Sarandon annyira megszerette a sportot, hogy Los Angelesben egy asztaliteniszklub létrehozásában is részt vett, és rendszeresen játszik.

hot feltöltés Extra: Sztárok különös hobbijai
Susan Sarandon ping-pongozik
Fotó: Michael Buckner / hot! magazin/ Getty Images

 

 

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