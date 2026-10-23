Egyetlen dologról nem tudott lemondani MC Hawer – Őszintén vallott a szenvedélyéről

Koczka Géza, azaz MC Hawer ma már egy teljesen nyugis életet él. A súlyos alkoholfüggőségét maga mögött hagyó zenész életében a pihenés, az unokázás és a zene kapják a főszerepet. Bár a hagyományos cigarettáról sikerült leszoknia az e-cigarettának köszönhetően, a nikotinhoz való viszonya ma is legalább annyira szenvedélyes, mint a véleménye a hazai és külföldi visszásságokról vagy éppen a független szingliéletről.
„Napi két dobozzal szívtam 36 évig! Rettenetesen sok az a 40 szál! A végén már köhögtem, mint az atom, büdös volt mindenem: a ruhám, a kocsim, a lakásom. 11 éve próbáltam ki az e-cigit, és egy nap alatt átváltottam. A nikotin az egyetlen, amiről nem tudtam lemondani, de mellesleg nagyon hasznos: ha szomorú vagy, felvidít, ha ideges vagy, megnyugtat, és még az anyagcserét is pörgeti! Tiszta röhej ez a kettős mérce, hogy a sima cigit bárhol megveheted, ezt meg tiltják, holott 80-90 százalékkal kevésbé káros” – fakadt ki a zenész.
A szenvedélye ráadásul a nyaralási terveit is teljesen átírja: Thaiföldről például hallani sem akar a brutális büntetések és a turistákat vadászó hatóságok miatt, pedig szívesen utazott volna a térségbe:
Thaiföldről szó sem lehet, mert iszonyatosan büntetik az e-cigarettát! Akár 20-30 ezer baht, azaz több százezer forint is lehet a büntetés, és a vicc az, hogy a piacon mindenhol árulják, de a turistákra külön ráutaznak, már a reptéren elkobozzák! Ráadásul nagymotoros jogsim sincs, a rendőrök meg folyton kergetnek az ezer bahtos büntetésekkel. Hát nem azért megyek pihenni, hogy a hatóságokkal alkudozzak meg kergessenek!
– mesélte nevetve a mulatós legenda.
A csavargáshoz amúgy sincs nagy kedve társ nélkül, ám két év egyedüllét után esze ágában sincs újra elköteleződni. A párkapcsolati drámák helyett ma már a teljes szabadságot választja: „Nekem most egy tökéletesen nyugodt, kiegyensúlyozott életem van, ez a nyugalom pedig megfizethetetlen! Azt csinálok, amit akarok, azt nézek a tévében, amit akarok! Nem kell alkalmazkodnom senkihez. Írtam is erről egy dalt, a Szingli dalt: nem kell beszámolnom senkinek, hogy miért érek haza későn, vagy ki az a lány az Instagramon. Mindig jófiú, meg hűséges voltam, mégis megtaláltak a hisztik. Nekem most már csak a nyugalom és a pihenés számít!” – szögezte le az MC Hawer és a Tekknő oszlopos tagja.
A 61 éves mulatós ikon több, mint 30 év pörgés után is hálás, hogy a közönség még mindig vevő rájuk, és bízik benne, hogy a teste még sokáig bírja majd a színpadi tempót.
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