Egyetlen dologról nem tudott lemondani MC Hawer – Őszintén vallott a szenvedélyéről

Koczka Géza, azaz MC Hawer ma már egy teljesen nyugis életet él. A súlyos alkoholfüggőségét maga mögött hagyó zenész életében a pihenés, az unokázás és a zene kapják a főszerepet. Bár a hagyományos cigarettáról sikerült leszoknia az e-cigarettának köszönhetően, a nikotinhoz való viszonya ma is legalább annyira szenvedélyes, mint a véleménye a hazai és külföldi visszásságokról vagy éppen a független szingliéletről.

MC Hawer függőségéről vallott (Fotó: Facebook)

MC Hawer nem tud lemondani az e-cigiről

„Napi két dobozzal szívtam 36 évig! Rettenetesen sok az a 40 szál! A végén már köhögtem, mint az atom, büdös volt mindenem: a ruhám, a kocsim, a lakásom. 11 éve próbáltam ki az e-cigit, és egy nap alatt átváltottam. A nikotin az egyetlen, amiről nem tudtam lemondani, de mellesleg nagyon hasznos: ha szomorú vagy, felvidít, ha ideges vagy, megnyugtat, és még az anyagcserét is pörgeti! Tiszta röhej ez a kettős mérce, hogy a sima cigit bárhol megveheted, ezt meg tiltják, holott 80-90 százalékkal kevésbé káros” – fakadt ki a zenész.

A szenvedélye ráadásul a nyaralási terveit is teljesen átírja: Thaiföldről például hallani sem akar a brutális büntetések és a turistákat vadászó hatóságok miatt, pedig szívesen utazott volna a térségbe:

Thaiföldről szó sem lehet, mert iszonyatosan büntetik az e-cigarettát! Akár 20-30 ezer baht, azaz több százezer forint is lehet a büntetés, és a vicc az, hogy a piacon mindenhol árulják, de a turistákra külön ráutaznak, már a reptéren elkobozzák! Ráadásul nagymotoros jogsim sincs, a rendőrök meg folyton kergetnek az ezer bahtos büntetésekkel. Hát nem azért megyek pihenni, hogy a hatóságokkal alkudozzak meg kergessenek!

– mesélte nevetve a mulatós legenda.