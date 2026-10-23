„A vírus tőlem származott” – ajakherpesz okozta a tíznapos kisbaba halálát, édesanyját korábban azzal nyugtatták, nincs baj

Egy édesanya, akinek újszülött kislánya az ajakherpeszt okozó vírus miatt vesztette életét, azt állítja, hogy az egészségügyi dolgozók korábban azzal nyugtatták meg, hogy a szájában megjelent fájdalmas sebeket csupán a hormonális változások okozzák.

Ajakherpesz okozta egy tíznapos kisbaba halálát: édesanyját korábban azzal nyugtatták, nincs semmi baj Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ajakherpesz okozta egy tíznapos kisbaba halálát: édesanyját korábban azzal nyugtatták, nincs semmi baj

A 22 éves Meg Edmonds ajkán és szájában éppen azon a napon jelentek meg fekélyes elváltozások, amikor februárban világra hozta kislányát, Magnoliát. Az édesanya megkérdezte az egészségügyi szakembereket, hogy nem ajakherpeszről lehet-e szó, ám állítása szerint azt a választ kapta, hogy a tüneteket hormonális változások okozzák, vagy egyszerűen több folyadékot kellene fogyasztania.

Tíz nappal később a Maggie-nek becézett kislány az intenzív osztályon életét vesztette. Halálát az újszülöttkori herpeszfertőzés súlyos, az egész szervezetet érintő formája okozta, amelyet az ajakherpesz kialakulásáért is felelős HSV–1, vagyis az 1-es típusú herpes simplex vírus váltott ki.

Meg úgy véli, hogy ő maga adhatta át a vírust a gyermekének, akit akkor is tovább szoptatott, amikor a baba állapota egyre rosszabbra fordult.

A vírus tőlem származott, és ezzel rettenetesen nehéz együtt élni. Sem a családunkban, sem a barátaink között senki sem tudta, hogy egy ajakherpesz akár egy kisbaba halálát is okozhatja. Én magam sem tudtam, hogy az ajakherpeszt a herpeszvírus okozza, egészen addig, amíg a kislányom meg nem halt

– mondta a gyászoló édesanya.

A február 1-jén született kis Maggie élete első két napján még élénk volt, és megfelelően táplálkozott. A harmadik napon azonban feltűnően aluszékonnyá vált, és már az etetések idejére sem ébredt fel. A következő egy hétben állapota fokozatosan romlott. Légzési nehézségek jelentkeztek nála, sírása gyengévé és szokatlanul magas hangúvá vált, mellkasán kiütések jelentek meg, és az egyik szeme is begyulladt. Bőre végül szürkés árnyalatúvá vált, teste pedig kihűlt.