Személyiségteszt: ismerd meg a rejtett érzelemvilágod, hogy jobban megértsd önmagad

Az érzelemkezelés nem velünk született adottság, hanem tanult minta. A család, a környezet, a korábbi tapasztalatok mind nyomot hagynak rajta. Ez a személyiségteszt nem diagnózis, inkább egy tükör.
Mert az érzelmek iránytűk. Ha tudod, hogyan viszonyulsz hozzájuk, könnyebb lesz dönteni, kommunikálni, kapcsolódni.
Ne gondolkodj túl sokat. Válaszolj a kérdésre, jegyezd meg, melyik betűt választottad a legtöbbször!
A) Azonnal ki kell mondanod, különben feszít.
B) Megpróbálod megérteni, miért érzed ezt.
C) Eltereled a figyelmed, és továbblépsz.
A) Könnyen együtt érzel vele, bevonódsz.
B) Meghallgatod, de tartasz egy kis távolságot.
C) Kicsit kényelmetlenül érzed magad.
A) Kimondod, amit érzel.
B) Előbb átgondolod, mit mondj.
C) Kerülöd a helyzetet.
A) Őszintén válaszolsz.
B) Kitérsz a válasz elől.
C) Automatikusan rávágod, hogy jól.
A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaid alapján intenzíven éled meg a saját érzéseidet, könnyen kapcsolódsz másokhoz, és az empátia is sugárzik belőled. Gyakran észre sem veszed, mennyi energiát fektetsz mások érzéseibe, és néha túlságosan magadra veszed a problémáikat. Érdemes megtanulnod, hol érnek véget a mások érzései, és hol kezdődnek a tieid – így az érzelmi intenzitás nem nyom el, hanem táplál.
Te vagy a tudatos érzelemkezelő mintapéldánya: szeretsz hallgatni, elemezni és ez stabilitást ad mind a saját, mind mások érzéseiben. Ez sok előnnyel jár, de néha érdemes kicsit elengedni a kontrollt, és hagyni, hogy az ösztönös, szívből jövő reakciók is teret kapjanak. Így az érzelmi intelligenciád még teljesebb és harmonikusabb lehet.
Néha úgy tűnik, hogy az érzelmek kényelmetlenek vagy túlságosan terhesek számodra – ezért hajlamos vagy elkerülni vagy elnyomni őket. Ez rövid távon megkönnyebbülést hoz, de hosszabb távon belső feszültséget okozhat. Ne ess kétségbe, az érzelmi tudatosság fejleszthető. Ha megtanulod felismerni, elfogadni és megélni az érzéseidet, az önismereted és a kapcsolataid is gazdagabbá válnak.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz az érzelemszabályozásról:
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