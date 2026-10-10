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Személyiségteszt: ismerd meg a saját érzelemvilágod

Személyiségteszt: ismerd meg a rejtett érzelemvilágod, hogy jobban megértsd önmagad

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors érzelmek
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 17:30
önismeretszemélyiségteszt
Vannak, akik azonnal kimondják, amit éreznek, mások inkább magukban rendezik a dolgokat, és akadnak olyanok is, akik inkább elterelik a figyelmüket. Ahogyan az érzelmeidhez viszonyulsz, sokkal többet elárul rólad, mint hinnéd. Ez a személyiségteszt rávilágít arra, hogyan kezeled az érzelmeidet a hétköznapokban.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Az érzelemkezelés nem velünk született adottság, hanem tanult minta. A család, a környezet, a korábbi tapasztalatok mind nyomot hagynak rajta. Ez a személyiségteszt nem diagnózis, inkább egy tükör.

Egy nő épp a személyiségtesztünket tölti, hogy jobban megismerje önmagát.
Személyiségteszt: ismerd meg a saját érzelemvilágod
Fotó: 123RF
  • A személyiségtesztből most kiderül, hogyan kezeled az érzelmeidet.
  • A teszt segít, hogy jobban értsd önmagad.
  • Az önismeret a boldog élet kulcsa.

Személyiségteszt: mit árul el rólad az érzelmeidhez való viszonyod?

Miért fontos érteni az érzelmeidet?  

Mert az érzelmek iránytűk. Ha tudod, hogyan viszonyulsz hozzájuk, könnyebb lesz dönteni, kommunikálni, kapcsolódni.

Ne gondolkodj túl sokat. Válaszolj a kérdésre, jegyezd meg, melyik betűt választottad a legtöbbször!

Ha valami felzaklat, mi történik benned először?  

A) Azonnal ki kell mondanod, különben feszít.  

B) Megpróbálod megérteni, miért érzed ezt.  

C) Eltereled a figyelmed, és továbblépsz.

Ha valaki megnyílik előtted érzelmileg, te hogyan reagálsz?  

A) Könnyen együtt érzel vele, bevonódsz.  

B) Meghallgatod, de tartasz egy kis távolságot.  

C) Kicsit kényelmetlenül érzed magad.

Konfliktushelyzetben inkább…  

A) Kimondod, amit érzel.  

B) Előbb átgondolod, mit mondj.  

C) Kerülöd a helyzetet.

Ha megkérdezik, hogy vagy…  

A) Őszintén válaszolsz.  

B) Kitérsz a válasz elől.  

C) Automatikusan rávágod, hogy jól.

Eredmények – így viszonyulsz az érzelmeidhez

Többségében A válaszok

A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaid alapján intenzíven éled meg a saját érzéseidet, könnyen kapcsolódsz másokhoz, és az empátia is sugárzik belőled. Gyakran észre sem veszed, mennyi energiát fektetsz mások érzéseibe, és néha túlságosan magadra veszed a problémáikat. Érdemes megtanulnod, hol érnek véget a mások érzései, és hol kezdődnek a tieid – így az érzelmi intenzitás nem nyom el, hanem táplál.

Többségében B válaszok

Te vagy a tudatos érzelemkezelő mintapéldánya: szeretsz hallgatni, elemezni és ez stabilitást ad mind a saját, mind mások érzéseiben. Ez sok előnnyel jár, de néha érdemes kicsit elengedni a kontrollt, és hagyni, hogy az ösztönös, szívből jövő reakciók is teret kapjanak. Így az érzelmi intelligenciád még teljesebb és harmonikusabb lehet.

Többségében C válaszok

Néha úgy tűnik, hogy az érzelmek kényelmetlenek vagy túlságosan terhesek számodra – ezért hajlamos vagy elkerülni vagy elnyomni őket. Ez rövid távon megkönnyebbülést hoz, de hosszabb távon belső feszültséget okozhat. Ne ess kétségbe, az érzelmi tudatosság fejleszthető. Ha megtanulod felismerni, elfogadni és megélni az érzéseidet, az önismereted és a kapcsolataid is gazdagabbá válnak.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz az érzelemszabályozásról:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

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