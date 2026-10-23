„Egy napon mindannyian meg fogunk halni” – mondta a pap mise közben, másodpercekkel később halálra zúzta egy kereszt – sokkoló videó

Nyilvánosságra kerültek annak a papnak az utolsó szavai, aki a hívek szeme láttára vesztette életét egy istentisztelet során. A tragédia különösen hátborzongató, hiszen a lelkipásztor utolsó mondatai a történtek fényében egészen megdöbbentő jelentést kaptak.

Halálos baleset a templomban: hatalmas kereszt zuhant a miséző papra Fotó: unsplash.com - Illusztráció

Halálos baleset a templomban: hatalmas kereszt zuhant a miséző papra

A dél-amerikai templomban egy hatalmas kereszt zuhant rá a katolikus papra, aki végül belehalt a súlyos sérüléseibe. A templomban összegyűlt hívek döbbenten és rémülten nézték végig, ahogy Patricio Alfredo Sanchez Molinari atyára mise közben, közvetlenül az oltárnál rázuhan a hatalmas kereszt. A szertartást ráadásul élőben közvetítették az interneten.

A végzetes, bizarr baleset 2026. október 17-én, szombaton történt az ecuadori Guayaquil kikötővárosában, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro-templomban. A tragédia pillanatait rögzítő megrázó felvétel azóta futótűzként terjed a közösségi médiában.

A hátborzongató felvételen jól látható, amint a plébános az oltárnál állva beszél a hívekhez, amikor a mögötte lévő falra rögzített súlyos feszület minden előjel nélkül leszakad, és egyenesen rázuhan.

Sanchez Molinari atya az ütés erejétől azonnal eltűnik a kamera látóteréből, miközben a hatalmas kereszt az oltárra zuhan. A templomban tartózkodók döbbenten és rémülten reagálnak a történtekre. A szörnyű baleset után pillanatok alatt kitört a pánik a templomban. A felvételen egy kétségbeesett nő sikolya is hallható, amint segítségért kiált:

Atyám, atyám… hívjanak mentőt!

A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, de az életmentési kísérletek ellenére a pap életét már nem tudták megmenteni. Azóta az is kiderült, hogy a tragédia előtt mindössze néhány perccel a lelkipásztor éppen a halálról beszélt a híveknek. Szavai a történtek fényében különösen megrendítőnek hatnak.

Egy napon mindannyian, akik most itt vagyunk, meg fogunk halni. És néha az az idő, amit különféle dolgokra fordítunk, közel sem bír akkora jelentőséggel, mint az, amit Istennel töltünk. Az az értékes idő, amelyet Istenre, embertársainkra, házastársunkra, gyermekeinkre és családunkra szánunk, a lehető legjobban eltöltött idő

– fogalmazott a lelkipásztor a végzetes baleset előtt.